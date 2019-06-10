"Зупинимо проект "Малоросія": з ким Порошенко йде в Раду

Оновлена партія 5-го президента України Петра Порошенка "Європейська Солідарність", як і обіцяла, піде до Верховної Ради з низкою нових осіб. Водночас присутні в топі списку й досвідчені політики.

Кого поведе на вибори Порошенко і що відомо про членів партії "ЄС" – в матеріалі OBOZREVATEL.

Хто входить у першу десятку

Першим у списку йде 5-й президент України Петро Порошенко. Незважаючи на поразку на минулих виборах,попередній глава держави вирішив продовжити свою політичну кар'єру. Цього разу вже в амплуа глави проєвропейської партії.

"Ми — захисники України. Ми захисники реформ, європейського вибору нашої держави. Ми захистимо створену нашими зусиллями армію. Й українські пісні, й квоти на радіо і телебачення. Ми захистимо безвіз, децентралізацію, все, що ми зробили. І це наше перше спільне завдання", — заявив під час партійного з'їзду Порошенко.

На з'їзді в коментарі журналістам він заявив, що готовий очолити Кабінет міністрів, якщо його політсила отримає перемогу на позачергових виборах до парламенту.

Команда "ЄС"

Далі йде Андрій Парубій — голова Верховної ради України з 14 квітня 2016-го по 21 травня 2019 року. Секретар Ради національної безпеки і оборони України (27 лютого — 7 серпня 2014 року). Перший заступник голови Верховної Ради України (з 4 грудня 2014 по 14 квітня 2016 року). Народний депутат України (з 25 грудня 2007 року).

Андрій Парубій

Під час презентації політичної сили Парубій закликав співгромадян не забувати про вже досягнуті перемоги й нагадав про те, як важливо боротися з реваншистами, які намагаються повернути Україну під рабське ярмо Москви.

Ірина Геращенко — перший заступник голови Верховної Ради України з 14 квітня 2016-го по 21 травня 2019 року. Народний депутат України VI, VII і VIII скликань. Заслужений журналіст України. Нагороджена орденом княгині Ольги.

"Наша партія не боїться називати речі своїми іменами. Росія — агресор. Путін — автор агресії проти України. Україна повинна стати повноправним членом ЄС і НАТО. Привести її в євроатлантичні структури може тільки професійна, сильна, патріотична команда. Зупинили проект "Новоросія". Маємо сьогодні зупинити проект "Малоросія", — заявила вона на з'їзді.

Ірина Геращенко

Михайло Забродський — український воєначальник. Командувач високомобільними десантними військами Збройних сил України з березня 2015 року (з 2017 року — командувач Десантно-штурмовими військами Збройних сил України). Герой України (2014 рік), генерал-лейтенант (2016 рік). З листопада 2017-го по березень 2018 року — командувач силами АТО, задіяними в збройному конфлікті на Донбасі.

Михайло Забродський

Він планував завдання силам АТО під час блокування Слов'янська і Краматорська в 2014 році. Також під його керівництвом бійці 95-ї бригади брали участь у боях за гору Карачун, Слов'янськ, Краматорськ, здійснювали рейди в тилах противника і проводили безліч інших успішних бойових операцій.

"Ми чітко усвідомили: наше місце тільки в сім'ї, у родині європейських народів. Ми вже заплатили життям і здоров'ям тисяч, мабуть, кращих синів і доньок України, і дозволити будь-кому на догоду політичним амбіціям змінити курс — це означає насамперед зрадити пам'ять про них",— заявив він на з'їзді.

Софія Федина — українська співачка і телеведуча, активний громадський діяч (член Президії Всесвітньої федерації українських лемківських об'єднань, політолог-міжнародник. Кандидат політичних наук (спеціалізація: міжнародні відносини та дипломатична служба). Доцент кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби Львівського національного університету імені Івана Франка. З березня 201-го — волонтер АТО/ООС.

Софія Федина

Мустафа Джемілєв — український правозахисник і політичний діяч, один із лідерів кримськотатарського національного руху, голова Меджлісу кримськотатарського народу в 1991-2013 роках. Народний депутат України III, IV, V, VI, VII і VIII скликань.

Мустафа Джемілєв

Під час захоплення Криму в 2014 році Джемілєв підтримав територіальну цілісність України і не визнав референдум про статус Криму. Наприкінці 2015 року виступив одним із організаторів блокади півострова.

Яна Зінкевич — український доброволець-медик. Начальник Медичного управління і реабілітації бійців Української Добровольчої Армії. Командир медичного батальйону "Госпітальєри". У команді вона займеться справами ветеранів.

"Реванш полягає не тільки у війні або антиукраїнських законах, він може бути навіть у дискримінації. Ви знаєте, що ветеранів не беруть на роботу, тому що вони ветерани. Це також стосується людей із інвалідністю. Або дискримінація жінок", — заявила вона в рамках з'їзду.

Яна Зінкевич

Олег Синютка — голова Львівської обласної держадміністрації. Після закінчення президентського терміну Петра Порошенка 22 квітня 2019 року оголосив про відставку.

Саме завдяки Синютці Порошенко отримав найвищий результат у Львівській області — 64%. Це, по суті, єдиний регіон, який підтримав у другому турі чинного на той момент президента.

Олег Синютка

Ахтем Чийгоз — український кримськотатарський політик, політв'язень. Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу (з 2008 року), голова Бахчисарайського регіонального меджлісу, депутат Бахчисарайської районної ради.

Ахтем Чийгоз

Іванна Климпуш-Цинцадзе — український громадський діяч, політик. Віцепрем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України (з 2016 року), народний депутат України VIII скликання.

Іванна Климпуш-Цинцадзе

Які в партії принципи та рейтинг

"Наша партія йде на вибори, щоб Україна продовжувала рух у напрямку членства в ЄС і НАТО, щоб не допустити російського реваншу, захищати фундамент української державності", — охарактеризував мету політичної сили Петро Порошенко під час нещодавнього з'їзду.

Також, за словами Петра Порошенка, на практиці партія буде відстоювати принцип рівності чоловіків і жінок. Водночас політична сила офіційно приєдналася до родини Європейської народної партії. Це найбільша політична сила Європи, на минулих виборах до Європейського Парламенту вона взяла найбільшу кількість голосів виборців.

Загалом "ЄС" буде відстоювати проєвропейські ідеї, продовжувати риторику колишньої партії БПП, але вже з оновленою командою з нових осіб. За даними останньої соціології, ЄС має всі шанси "увійти" в новий склад парламенту. Вона отримала б підтримку 5,4% українців (5,8% серед тих, хто збирається голосувати і 8,1% серед тих, хто збирається голосувати і визначився зі своїм вибором).

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