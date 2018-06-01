З німецького зоопарку втекли хижаки - ведмедя вже застрелили

У німецькому регіоні Айфель із зоопарку втекли леви, тигри, ягуар та ведмідь. Імовірна причина - загородження у зоопарку пошкодила негода. Ведмедя знайшли і застрелили. Місцевим мешканцям радять лишатися вдома.У Німеччині з зоопарку на волю вирвалися двоє левів, двоє тигрів та ягуар. Інцидент стався у п'ятницю, 1 червня, в місті Люнебах у регіоні Айфель, що в землі Рейнланд-Пфальц. Місцеве населення попередили про підвищену небезпеку та попросили залишатися у помешканнях, поліція з'ясовує, де перебувають хижаки, передає медіакомпанія SWR.

Із звіринця втік також ведмідь, проте його майже одразу пристрелили, повідомляє місцева влада. Припускається, що загородження, за яким тримали тварин, було пошкоджене внаслідок негоди - напередодні та в ніч на п'ятницю на заході Німеччини вирувала буря з поривчастим вітром. Пошук тварин ведуть як поліцейські, так і рятувальні служби.

Айфельський зоопарк в Люнебаху розташований у кількох десятках кілометрів від кордону з Бельгією та Люксембургом. Загалом там перебуває близько шістдесяти екзотичних та місцевих видів тварин, серед яких - рекламовані приватним звіринцем амурський тигр та африканський лев.