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"З Москвою можна домовитися?" Казарін вказав на помилку Зеленського

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Нові українські політики схильні вірити, що з агресором можна мирно домовитися, а потім розуміють, наскільки їхня думка була помилковою.

На думку журналіста Павла Казаріна, теоретично таке ж може повторитися і з нинішнім президентом України Володимиром Зеленським. Про це він написав у блозі на "Крим.Реалії".

"Майже всі українські президенти проходили етап внутрішньої еволюції... У цьому і полягає чудотворний ефект Кремля – він раз по раз вимагає від будь-якої української влади куди більше, ніж та може запропонувати. Будь-який новий політик може щиро вірити, що з Москвою можна домовитися. Що в Кремлі сидять раціональні люди, яким вигідні світ і торгівля. Що пошук компромісу приречений увінчатися успіхом. І кожен раз ці люди дізнаються про те, що для Кремля їх поступливість – недостатня, їх здатність домовлятися – каструвата, а їх миролюбність – недостатньо капітулянтська", – написав він.

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Казарін вважає, що у Зеленського "відкриються очі".

"Теоретично все це може трапитися і з Володимиром Зеленським. У якийсь момент він може зрозуміти, що будь-які спроби "налагодити діалог" розбиваються об той факт, що він – президент окремої держави, у якого є прапор, гімн і мова. І що для Кремля все це – надлишкові атрибути, що заважають виправити "помилку історії" і повернути Україну назад в імперію", – написав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Казарін назвав пріоритет у війні з Росією.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Павло Казарін Володимир Зеленський
Місце
Україна
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