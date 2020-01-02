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2 січня • оновлено в 18:03
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"З любителем червоної армії!" Селфі із Зеленським у "Буковелі" розлютило українців

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Українців у мережі розлютило селфі з президентом України Володимиром Зеленським, зроблене на гірськолижному курорті "Буковель".

Знімок виклав у своєму Instagram користувач kolia_sofron. Він нібито випадково побачив главу держави на лижах і сфотографувався з ним.

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Володимир Зеленський у "Буковелі"

Володимир Зеленський у "Буковелі"

Instagram kolia_sofron

Користувачів розлютило це фото. "Знову втомився? Знову відпочиває?" – пишуть вони в коментарях.

При цьому деякі звернули увагу, що у цього "щасливчика" також на сторінці є фото, зроблене на Красній площі у Москві. "Як мило! Любитель Росії і капітулянт!", "З любителем червоної армії!", "У нього хоч український паспорт є?" – розсердилися користувачі.

Сам Зеленський ще ніде не коментував свій відпочинок у "Буковелі".

"З любителем червоної армії!" Селфі із Зеленським у "Буковелі" розлютило українців

❄️⛷

Публікація від Коля Ш. (@kolia_sofron)

Пізніше в мережі знайшлося ще одне аналогічне селфі. Його виклала користувачка tanya_stadniichuk.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у новорічному зверненні президента України Володимира Зеленського є плагіат на статтю класика української літератури Уласа Самчука "Нарід чи чернь?".

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
курорт Буковель
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Cachko Elena
Cachko Elena
У обоза и некоторых крыша уже совсем едет...Скоро в трусы зеленск.залезут
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2
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Соломонович Самсон
Соломонович Самсон
Свиня шоколадна на Мальдівах не розлючує?
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Ukraine The
Ukraine The
Зависть, злость, ненависть - 3 столпа, на которых строит укроиньство.
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