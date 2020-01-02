"З любителем червоної армії!" Селфі із Зеленським у "Буковелі" розлютило українців

Українців у мережі розлютило селфі з президентом України Володимиром Зеленським, зроблене на гірськолижному курорті "Буковель".

Знімок виклав у своєму Instagram користувач kolia_sofron. Він нібито випадково побачив главу держави на лижах і сфотографувався з ним.

Володимир Зеленський у "Буковелі" Instagram kolia_sofron

Користувачів розлютило це фото. "Знову втомився? Знову відпочиває?" – пишуть вони в коментарях.

При цьому деякі звернули увагу, що у цього "щасливчика" також на сторінці є фото, зроблене на Красній площі у Москві. "Як мило! Любитель Росії і капітулянт!", "З любителем червоної армії!", "У нього хоч український паспорт є?" – розсердилися користувачі.

Сам Зеленський ще ніде не коментував свій відпочинок у "Буковелі".

Пізніше в мережі знайшлося ще одне аналогічне селфі. Його виклала користувачка tanya_stadniichuk.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у новорічному зверненні президента України Володимира Зеленського є плагіат на статтю класика української літератури Уласа Самчука "Нарід чи чернь?".

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