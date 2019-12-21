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21 грудня • оновлено в 12:24
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"З ланцюга зірвалися!" У Росії запанікували через слова українського посла в США

2.2т
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Пропагандистські ЗМІ Росії стривожилися через заяву новопризначеного посла України в США Володимира Єльченка про те, що, на його думку, "в ООН є своя агентура Кремля".

Вони миттю підхопили тему і почали писати про "агресивну стилістику" з боку українських дипломатів. Огризнувся на такі слова і директор центру політичної кон'юнктури Росії Олексій Чеснаков, близький до помічника президента РФ Владислава Суркова, поділившись своєю думкою в особистому Telegram-каналі.

"Протягом одного дня новий посол України в США назвав росіян, котрі працюють в ООН "агентурною мережею" ФСБ, а глава МЗС Вадим Пристайко на пресконференції в Берліні звинуватив Росію в організації" хвилі замовних вбивств", – заявив він.

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Володимир Єльченко та Олексій Чеснаков

Володимир Єльченко та Олексій Чеснаков

За його словами, так українські дипломати "з ланцюга зірвалися" і демонструють "агресивну стилістику".

"І вона буде тільки посилюватися. Місяць від місяця. Цікаво, які кроки будуть зроблені нашим МЗС", – припустив Чеснаков.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Діна Баронова
Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Володимир Єльченко
Місце
Україна
Теги
ООН ФСБ пропаганда
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