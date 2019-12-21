"З ланцюга зірвалися!" У Росії запанікували через слова українського посла в США

Пропагандистські ЗМІ Росії стривожилися через заяву новопризначеного посла України в США Володимира Єльченка про те, що, на його думку, "в ООН є своя агентура Кремля".

Вони миттю підхопили тему і почали писати про "агресивну стилістику" з боку українських дипломатів. Огризнувся на такі слова і директор центру політичної кон'юнктури Росії Олексій Чеснаков, близький до помічника президента РФ Владислава Суркова, поділившись своєю думкою в особистому Telegram-каналі.

"Протягом одного дня новий посол України в США назвав росіян, котрі працюють в ООН "агентурною мережею" ФСБ, а глава МЗС Вадим Пристайко на пресконференції в Берліні звинуватив Росію в організації" хвилі замовних вбивств", – заявив він.

Володимир Єльченко та Олексій Чеснаков

За його словами, так українські дипломати "з ланцюга зірвалися" і демонструють "агресивну стилістику".

"І вона буде тільки посилюватися. Місяць від місяця. Цікаво, які кроки будуть зроблені нашим МЗС", – припустив Чеснаков.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Колишній постійний представник України при ООН, а нині новопризначений посол країни в США Володимир Єльченко сказав, що половина росіян, які працюють в ООН, – це приховані або відкриті агенти ФСБ РФ.

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що доки не закінчиться війна на Донбасі, Росія буде продовжувати вбивати людей у країнах Європи.

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