З Кримським мостом щось не так: окупанти підняли крик через викриття України

Окупаційна влада відхрестилися від проблем з Кримським мостом, про які повідомив постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабин.

За словами "віце-прем'єра уряду Криму" Дмитра Полонського, подібні заяви нібито продиктовані неприкритою ненавистю з боку України, передає РІА Новини.

"Фейковий керівник неіснуючого територіального утворення під назвою Автономна республіка Крим в черговий раз видає бажане за дійсне. Ніяких проблем і незручностей немає і бути не може. Цей міст будувався саме для того, щоб зняти всі обмеження, в тому числі транспортні та логічні, і з цим завданням міст впорався ", - сказав Полонський.

"Наші українські колеги, мені здається, вже забрехалися до такого стану, що самі собі скоро вірити перестануть. Всі їхні заяви щодо Криму продиктовані абсолютно не прикритої нічим ненавистю", - додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL , раніше Бабин заявив, що будь-який інцидент з торговим судном, що йде по Керченській протоці, може привести до необоротних наслідків для Кримського моста.