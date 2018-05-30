УкрEngРус
Реєстрація
БлогиСвіт

З Кримським мостом щось не так: окупанти підняли крик через викриття України

8.9тЧитати новину російською

Окупаційна влада відхрестилися від проблем з Кримським мостом, про які повідомив постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабин.

За словами "віце-прем'єра уряду Криму" Дмитра Полонського, подібні заяви нібито продиктовані неприкритою ненавистю з боку України, передає РІА Новини.

Новини
Ввели війська: окупанти прийняли нове рішення по Кримському мосту

"Фейковий керівник неіснуючого територіального утворення під назвою Автономна республіка Крим в черговий раз видає бажане за дійсне. Ніяких проблем і незручностей немає і бути не може. Цей міст будувався саме для того, щоб зняти всі обмеження, в тому числі транспортні та логічні, і з цим завданням міст впорався ", - сказав Полонський.

"Наші українські колеги, мені здається, вже забрехалися до такого стану, що самі собі скоро вірити перестануть. Всі їхні заяви щодо Криму продиктовані абсолютно не прикритої нічим ненавистю", - додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL , раніше Бабин заявив, що будь-який інцидент з торговим судном, що йде по Керченській протоці, може привести до необоротних наслідків для Кримського моста.

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "Обозреватель".

Тема
анексія Криму
Особа
Борис Бабин
Місце
Україна
Об'єкти
Кримський містКерченський міст
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
6
Смішно
1
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги