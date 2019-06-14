З корабля на бал? Зеленський "повернув до життя" одіозного суддю

Президент Володимир Зеленський призначив членом Конкурсної комісії з відбору кандидатів до Вищої ради юстиції скандального ексголову Вищого адміністративного суду України та колишнього суддю КСУ Олександра Пасенюка.

Про його непросте минуле нагадав у своєму Telegram-каналі журналіст Володимир Бойко. ЗВін зазначив, що з допомогою президента-втікача Віктора Януковича Пасенюк свого часу став суддею КСУ і повинен був пізніше очолити його.

Однак потім журналісти показали розгромну передачу про нього, і тодішній глава держави "не ризикнув просувати на голову КСУ фігуранта одкровень ексголови Львівського апеляційного адміністративного суду "колядника" Ігоря Зварича" (за інформацією ЗМІ, останній розповідав, що неодноразово передавав гроші Пасенюку та оплачував його відпочинок. — Ред.).

Олександр Пасенюк ТСН

Далі доля скандального судді складалася вельми показово: "Після втечі Януковича Верховна Рада звільнила Пасенюка за порушення присяги, але Вищий адміністративний суд визнав цю постанову незаконною і відновив "честь" на посаді судді КСУ з виплатою солідної грошової компенсації за вимушений прогул. У липні 2016 року Верховна Рада знову звільнила Пасенюка у зв'язку з досягненням 65-річного віку. І знову Вищий адміністративний суд у квітні 2017-го скасував цю постанову на тій підставі, що Пасенюк подав заяву не про звільнення, а про відставку – тобто зі збереженням звання "суддя у відставці", колосальною пенсією і численними пільгами".

Журналіст здивувався, що після всього цього Пасенюку вдалося знову стати "совістю українського правосуддя".

Як повідомляв OBOZREVATEL, судді Конституційного суду України поставили у глухий кут представника президента Володимира Зеленського в КСУ Федора Веніславського під час засідання 11 червня, на якому розглядалася конституційність президентського указу про розпуск Ради.

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