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Вибори до Верховної Ради України 2019

/Політика

З "Голосу" виключили двох кандидатів у нардепи: названо причину

4.8тЧитати матеріал російською

З партії "Голос" виключили двох кандидатів у народні депутати в одномандатних виборчих округах через невідповідність їхньої попередньої політичної діяльності критеріям політсили.

Про це повідомила прес-служба партії. Так, виключений був кандидат у Волинській області Тарас Шкітер. Причиною стали докази журналістів, що він був пов'язаний із діяльністю партії "Український вибір" Віктора Медведчука у Луцьку.

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Слідом за ним виключили Євгена Кугука. Його ім'я виявили у списках партії "Опозиційний блок" на позачергових парламентських виборах 2014 року

"Є червоні лінії, які ми не перетнемо. Зокрема приналежність до проросійських сил або співпраця з ними. Для нас це є неприйнятним. Ми виступаємо за європейське майбутнє України, а ці люди схилялися до зворотного вектора", — заявила антикорупційна активістка Олександра Устинова, що входить до п'ятірки виборчого списку "Голосу".

З "Голосу" виключили двох кандидатів у нардепи: названо причину

Крим. Реалії

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Місце
Україна
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Цюрик Борис
Цюрик Борис
Про Шкітера який нібито причетний до медведчука це повна брехня! Він сам подав заявку про те що хоче піти із партії щоб не зашкодити їм через інформаційний бруд який на нього почали лити конкуренти та різні підконтрольні ЗМІ. Відповідна заява є на його сторінці у фб
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Цюрик Борис
Цюрик Борис
Про хлопця який нібито причетний до медведчука це повна брехня! Він сам подав заявку про те що хоче піти із партії щоб не зашкодити їм через інформаційний бруд який на нього почали лити конкуренти та різні підконтрольні ЗМІ. Ось посилання на його заяву яка була раніше ніж від Голосу - https://www.facebook.com/shkitertaras/posts/2227359167575144?__xts__[0]=68.ARDFx_VSAF9y1AQHCx-uo8CN1d93RCBzXe8e1-9-7NyqDQDXiX1ami2FEGJV5E2CZuENUj1Ppy-lqQMazByw7_uewsW5A8YyNyjfXQeocKf3rJjO5J4qJrQHkLee_mQ7Nybeiux-eEsYUsONxmM3mTikmgb7vjQA3b9BYurKNf3o_F8Vvys82TcR1whfhbMDGgF-7g7S8m2D&__tn__=-R
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Good Valery
Good Valery
пока только голос и достоин внимания. Вакарчук рулит.
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