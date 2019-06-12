З "Голосу" виключили двох кандидатів у нардепи: названо причину

З партії "Голос" виключили двох кандидатів у народні депутати в одномандатних виборчих округах через невідповідність їхньої попередньої політичної діяльності критеріям політсили.
Про це повідомила прес-служба партії. Так, виключений був кандидат у Волинській області Тарас Шкітер. Причиною стали докази журналістів, що він був пов'язаний із діяльністю партії "Український вибір" Віктора Медведчука у Луцьку.
Слідом за ним виключили Євгена Кугука. Його ім'я виявили у списках партії "Опозиційний блок" на позачергових парламентських виборах 2014 року
"Є червоні лінії, які ми не перетнемо. Зокрема приналежність до проросійських сил або співпраця з ними. Для нас це є неприйнятним. Ми виступаємо за європейське майбутнє України, а ці люди схилялися до зворотного вектора", — заявила антикорупційна активістка Олександра Устинова, що входить до п'ятірки виборчого списку "Голосу".
Крим. Реалії
Як повідомляв OBOZREVATEL:
28 січня Святослав Вакарчук заявив, що не балотуватиметься на президентських виборах у 2019 році, але перед цим зізнався, що йде у політику.
Володимир Зеленський, який виграв президентські вибори, повідомив, що був готовий поступитися і підтримати Вакарчука на виборах, якби той балотувався.
16 травня у Києві лідер гурту "Океан Ельзи" представив свою партію і назвав деяких її членів.
Незабаром Вакарчук заявив, що разом із "Голосом" іде на дострокові вибори до Верховної Ради.
При цьому відомий соціолог упевнений, що Вакарчук програє Зеленському на виборах до Ради, однак все ж зможе "відкусити" його рейтинг, як і відібрати частину голосів Петра Порошенка.
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