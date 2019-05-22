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/Політика

Із депутатської групи БПП вийшли четверо нардепів: імена

1.5тЧитати матеріал російською

Народні депутати України Мустафа Найєм, Світлана Заліщук, Сергій Лещенко та Аркадій Корнацький вийшли з депутатської групи БПП.

Відповідне рішення під час засідання парламенту 22 травня оголосила перший віце-спікер Ради Ірина Геращенко.

"У президію надійшла низка важливих заяв. Перша – згідно з поданими заявами та ч. 60 ст. 3 закону про регламент, повідомляю про вихід народних депутатів України Світлани Заліщук, Аркадія Корнацького, Мустафи Найєма, Сергія Лещенка зі складу депутатської групи "Блок Петра Порошенка" у Верховній Раді", – уточнила Геращенко.

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Нагадаємо, що заяву про вихід із фракції парламентарі написали ще в лютому. Першим відповідний документ опублікував у своєму Телеграм-каналі Мустафа Найєм. Нардеп заявив, що це лише формальність.

Сергій Лещенко, Світлана Заліщук та Мустафа Найєм

Сергій Лещенко, Світлана Заліщук та Мустафа Найєм

InfoResist

Аркадій Корнацький

Аркадій Корнацький

Деловая столица

Як писав OBOZREVATEL, фракція "Народний фронт" у п'ятницю, 17 травня, вирішила покинути парламентську коаліцію. Лідер "Народного фронту" Максим Бурбак висловився за створення нової більшості, виступаючи з трибуни Верховної Ради. Там же він офіційно підтвердив про вихід фракції з парламентської коаліції.

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Особи
Сергій ЛещенкоМустафа НайємСвітлана Заліщук
Місце
Україна
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Бахарєв Леонід
Бахарєв Леонід
ну, корабель почав тонути, що ж дивуватись, миші рятують свої шкури. тільки куди бігти Лещенку - з його репутацією всі двері закриті. хіба до Григоришина в піарщики))
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Надежда Вера
Надежда Вера
Эти мимикрирующие "правдолюбцы" давно работают против партии, в которую непонятно как попали, наверное под наркозом были. Им ближе Зеля, назначающий своих до самой печенки людей на ответственные посты, после инаугурации которого слетаются все замаранные в коррупции гигантских масштабов орлы. Ну, население-73%, пищащее от восторга, вы еще не раскусили, что вам подсунули?
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