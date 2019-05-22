Із депутатської групи БПП вийшли четверо нардепів: імена

Народні депутати України Мустафа Найєм, Світлана Заліщук, Сергій Лещенко та Аркадій Корнацький вийшли з депутатської групи БПП.

Відповідне рішення під час засідання парламенту 22 травня оголосила перший віце-спікер Ради Ірина Геращенко.

"У президію надійшла низка важливих заяв. Перша – згідно з поданими заявами та ч. 60 ст. 3 закону про регламент, повідомляю про вихід народних депутатів України Світлани Заліщук, Аркадія Корнацького, Мустафи Найєма, Сергія Лещенка зі складу депутатської групи "Блок Петра Порошенка" у Верховній Раді", – уточнила Геращенко.

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Нагадаємо, що заяву про вихід із фракції парламентарі написали ще в лютому. Першим відповідний документ опублікував у своєму Телеграм-каналі Мустафа Найєм. Нардеп заявив, що це лише формальність.

Сергій Лещенко, Світлана Заліщук та Мустафа Найєм InfoResist

Аркадій Корнацький Деловая столица

Як писав OBOZREVATEL, фракція "Народний фронт" у п'ятницю, 17 травня, вирішила покинути парламентську коаліцію. Лідер "Народного фронту" Максим Бурбак висловився за створення нової більшості, виступаючи з трибуни Верховної Ради. Там же він офіційно підтвердив про вихід фракції з парламентської коаліції.

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