З бані на нараду: журналіст розкрив нюанс подорожі Баканова до Франції

Голову Служби безпеки України Івана Баканова 10 січня ще вдень нібито помітили у бані готелю Residence Pierre & Vacances Les Ravines (Франція), а вже ввечері на сайті СБУ з'явилося фото з наради за головування Баканова.

Інформацію про відпочинок глави СБУ розмістив на своїй сторінці у Telegram журналіст-розслідувач Михайло Ткач, посилаючись на власні джерела.

"Джерело повідомляє, що ще сьогодні вдень (10 січня. – Ред.) голову СБУ Баканова бачили у бані в апарт-готелі Rеsidence Pierre & Vacances Les Ravines, і от вже о 19:27 на сайті СБУ опубліковано фото з наради за його головуванням", – написав він.

Журналіст розкрив нюанс подорожі Баканова до Франції

На сайті СБУ у цей час справді було розміщено інформацію про те, що Баканов розповів про нові деталі версій щодо аварії літака МАУ в Ірані.

Допис журналіста про Баканова Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Баканова в середу, 8 січня, засікли на відомому французькому гірськолижному курорті Куршевель.

Український історик та публіцист Олександр Зінченко через скандал навколо відпочинку глави СБУ припустив, що його вартість може бути не такою великою.

На засіданні спеціальної робочої групи СБУ 10 січня Баканов заявив, що СБУ розглядає дві пріоритетні версії причин аварії літака МАУ в Ірані: потрапляння ракети і теракт.

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