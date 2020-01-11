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11 січня • оновлено в 10:58
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З бані на нараду: журналіст розкрив нюанс подорожі Баканова до Франції

2.5т
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Голову Служби безпеки України Івана Баканова 10 січня ще вдень нібито помітили у бані готелю Residence Pierre & Vacances Les Ravines (Франція), а вже ввечері на сайті СБУ з'явилося фото з наради за головування Баканова.

Інформацію про відпочинок глави СБУ розмістив на своїй сторінці у Telegram журналіст-розслідувач Михайло Ткач, посилаючись на власні джерела.

"Джерело повідомляє, що ще сьогодні вдень (10 січня. – Ред.) голову СБУ Баканова бачили у бані в апарт-готелі Rеsidence Pierre & Vacances Les Ravines, і от вже о 19:27 на сайті СБУ опубліковано фото з наради за його головуванням", – написав він.

Журналіст розкрив нюанс подорожі Баканова до Франції

Журналіст розкрив нюанс подорожі Баканова до Франції

На сайті СБУ у цей час справді було розміщено інформацію про те, що Баканов розповів про нові деталі версій щодо аварії літака МАУ в Ірані.

Допис журналіста про Баканова

Допис журналіста про Баканова

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Яра Дорош
Особа
Іван Баканов
Місце
Україна
Тег
Служба безпеки України
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