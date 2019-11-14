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14 листопада • оновлено в 17:18
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Тисне Коломойський? З ефіру "1+1" раптово зняли скандальний сюжет про "слугу народу"

3.3т
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Народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський із невідомої причини прибрав з ефіру розслідування щодо свого колезі по політсилі Миколи Тищенка.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі колишній парламентарій Сергій Лещенко, звернувши увагу на те, що причиною, ймовірно, став тиск власника каналу "1+1" бізнесмена Ігоря Коломойського.

Так, у понеділок, 11 листопада, в ефірі "1+1" весь день анонсувалося сенсаційне розслідування про Тищенка, його переписку з пранкером "Джокером" і корупційні виплати всередині парламенту. Сюжет повинен був вийти в ефірі програми Дубінського "Дубінізми".

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З ефіру "1+1" раптово зняли сюжет про Тищенка

З ефіру "1+1" раптово зняли сюжет про Тищенка

Однак у передачі не було жодного слова про Тищенка. Сюжет вилучили без будь-якого пояснення.

"Найбільш очевидною причиною видалення з ефіру готового розслідування щодо Тищенка є тиск на роботу редакції власника "1+1" Ігоря Коломойського", – зробив висновок Лещенко.

Тисне Коломойський? З ефіру "1+1" раптово зняли скандальний сюжет про "слугу народу"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Коломойський висловив упевненість, що збереже вплив в Україні, оскільки ніхто не зможе забрати у нього "1+1".

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Автор
Ірина Кулініч Ірина Кулініч
Особи
Ігор Коломойський Олександр Дубінський Микола Тищенко Сергій Лещенко
Місце
Україна
Теги
телеканал 1+1 Партія Слуга народу
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Малько Олександр
Малько Олександр
Ще трохи і Квартал піде з протягнутою рукою?
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