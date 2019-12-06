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6 грудня • оновлено в 19:55
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"А кота працевлаштувати?" "Юзіка" висміяли за дружину-помічницю

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Народного депутата від фракції "Слуга народу" Юрія Корявченкова, відомого як "Юзік" зі студії "Квартал 95", висміяли за те, що він влаштував дружину Тетяну помічницею на громадських засадах.

Так, своєю думкою з цього приводу поділився на сторінці в Facebook журналіст Михайло Ткач.

"Сім'я Лі Куан Юзік із дружиною вже заслуговують обкладинку The Economist? А кота вони не працевлаштували ще в управління державою, так як у них його немає?"написав він.

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"Юзік" із дружиною-помічницею Тетяною

"Юзік" із дружиною-помічницею Тетяною

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Українці приєдналися до тролінгу Ткача в коментарях під постом.

"Потрібно копнути глибше. А раптом це геніальна і криштально чесна людина?", "Будь-яка куховарка може управляти державою, ну тобто, дерибанити бюджет", "А до цього, вибачте, вона домогосподаркою була? Чого не зробиш заради коханого чоловікавізьмеш і працевлаштушся", "Сімейні цінності", "Кабан дірвався до корита!", "Казнаце не його холодильник", "З ріднею працюватице важко", – зіронізували вони.

"А кота працевлаштувати?" "Юзіка" висміяли за дружину-помічницю
"А кота працевлаштувати?" "Юзіка" висміяли за дружину-помічницю
"А кота працевлаштувати?" "Юзіка" висміяли за дружину-помічницю

Як повідомляв OBOZREVATEL, Корявченков сам визнав, що його дружина працює помічницею нардепа. Тетяна активно постить у Facebook інформацію про "Слугу народу" і президентові України Володимира Зеленського.

Перед цим "Юзік" потрапив у гучний "касетний скандал". ЗМІ опублікували аудіозапис розмови з голосами, схожими на голоси нардепів від "Слуги народу" Юрія Корявченкова, Володимира Захарченко, В'ячеслава Медяника з нібито керівником поліції Кривого Рогу. На аудіозаписі "Юзік" вчив криворізьких правоохоронців, як "вирішувати питання".

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Скандали навколо "Слуги народу"
Особа
Юрій Корявченков
Місце
Україна
Тег
Партія Слуга народу
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