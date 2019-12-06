"А кота працевлаштувати?" "Юзіка" висміяли за дружину-помічницю

Народного депутата від фракції "Слуга народу" Юрія Корявченкова, відомого як "Юзік" зі студії "Квартал 95", висміяли за те, що він влаштував дружину Тетяну помічницею на громадських засадах.
Так, своєю думкою з цього приводу поділився на сторінці в Facebook журналіст Михайло Ткач.
"Сім'я Лі Куан Юзік із дружиною вже заслуговують обкладинку The Economist? А кота вони не працевлаштували ще в управління державою, так як у них його немає?" – написав він.
"Юзік" із дружиною-помічницею Тетяною
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Українці приєдналися до тролінгу Ткача в коментарях під постом.
"Потрібно копнути глибше. А раптом це геніальна і криштально чесна людина?", "Будь-яка куховарка може управляти державою, ну тобто, дерибанити бюджет", "А до цього, вибачте, вона домогосподаркою була? Чого не зробиш заради коханого чоловіка – візьмеш і працевлаштушся", "Сімейні цінності", "Кабан дірвався до корита!", "Казна – це не його холодильник", "З ріднею працювати – це важко", – зіронізували вони.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Корявченков сам визнав, що його дружина працює помічницею нардепа. Тетяна активно постить у Facebook інформацію про "Слугу народу" і президентові України Володимира Зеленського.
Перед цим "Юзік" потрапив у гучний "касетний скандал". ЗМІ опублікували аудіозапис розмови з голосами, схожими на голоси нардепів від "Слуги народу" Юрія Корявченкова, Володимира Захарченко, В'ячеслава Медяника з нібито керівником поліції Кривого Рогу. На аудіозаписі "Юзік" вчив криворізьких правоохоронців, як "вирішувати питання".
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