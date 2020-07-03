Юзика спіймали в Раді з батончиком Roshen: мережу "підірвали" жартами про "зраду"
Народний депутат України від "Слуги народу" Юрій Корявченков (Юзик) потрапив на камери журналістів під час поїдання шоколадного батончика Roshen і став об'єктом безлічі жартів інтернет-користувачів.
Кумедний кадр опублікувало видання "Букви". Судячи з фото, парламентарій вирішив влаштувати собі перекус просто під час пленарного засідання.
Українці швидко поширили світлину мережею і почали масово жартувати про "зраду" Корявченкова – адже засновником кондитерської корпорації Roshen є п'ятий президент України, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко.
"Ці батончики на них діють снодійно", "Верховна Рада – це "95 квартал", "Перекуси ніхто не скасовував", "Слуга Юзик (Корявченков) перебіг від Зеленського до Порошенка? Нардеп поїдав на засіданні Ради батончик "Рошен", – жартують в соцмережах.
"Головний зрадник в Зе-команді – Юзик, який жадібно наминає шоколадний батончик "Рошен" просто в залі ВРУ", "Зрада, зрада", "Блискавка! Порошенко відгодовує "слуг" батончиками "Рошен"!" – продовжують сміятися в коментарях.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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