"Брехло! Ганьба!" Юзік утік від народного допиту під Радою. Відеофакт

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Юрій Корявченков втік від активістів, які протестували під будівлею Верховної Ради проти ринку землі в Україні.

Відповідне відео, зняте у вівторок, 14 січня, опублікувало в YouTube інформагентство ASPI (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, аграрії спіймали Юзика і влаштували йому допит. "Слуга народу, ану йди до нас! Ти ж депутат!" – закричали в юрбі.

Юзік утік від народного допиту під Радою Скріншот з відео

У Корявченкова запитали, чи будуть продавати землю іноземцям. Він запевнив, що ні. Після цього активісти здивувалися, якщо ні, чому ведуться розмови про продаж землі іноземним бізнесменам.

"Щодо іноземців буде референдум", – пообіцяв Юзік, викликавши ажіотаж у натовпі. Після цього він почав намагатися піти, однак люди хапали нардепа за рукав і продовжували бесіду. Під крики "Ганьба!" і "Брехло!" йому все ж вдалося втекти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні розгорівся скандал через розмову, яку "злив" у свій Telegram-канал виключений із "Слуги народу" народний депутат Антон Поляков. Юзік на записі намагався "порішати" вигідні справи.

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