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16 січня • оновлено в 02:04
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"Суцільна так суцільна!" Юзік порушив ПДР, "тікаючи" від журналіста. Відео

1.3т
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Народний депутат від фракції "Слуга народу" Юрій Корявченков знову попався на порушенні правил дорожнього руху.

Відповідне відео опублікував на своєму Telegram-каналі виключений зі "Слуги народу" депутат Антон Поляков (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

Автор запису зняв машину депутата. Він підійшов до авто, кілька разів звернувся до політика на ім'я та попросив коментар (при цьому чітко не видно, хто знаходиться за кермом).

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Авто Юрія Корявченкова

Авто Юрія Корявченкова

Колаж

Водій не став спілкуватися з журналістом і поїхав. По дорозі він перетнув суцільну лінію.

"Слугам" народу все можна. Особливо Юзіку. Суцільна так суцільна!" – обурився Поляков.

Нагадаємо, недавно неправильно припарковане авто депутата зняли в Кривому Розі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні розгорівся скандал через розмову, яку "злив" у свій Telegram-канал Антон Поляков. Юзік на записі намагався "порішати" вигідні справи.

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Автор
Богдана Васильченко
Особа
Юрій Корявченков
Місце
Україна
Теги
ПДР видео Партія Слуга народу
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