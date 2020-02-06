Юзік охороняє крісло Зеленського: опубліковано курйозне фото з Ради

Представників президентської партії, зокрема нардепа від фракції "Слуга народу" Юрія Корявченкова (Юзіка), засікли за охороною президентського крісла в залі Верховної Ради.

Сюди глава України Володимир Зеленський повинен прибути для розгляду законопроєкту про ринок землі. Знімки оприлюднив на своїй сторінці в Facebook фотокореспондент Ян Доброносов.

Президент прибув до Ради після 9 ранку, проте відразу не вирушив у зал.

Він прийшов на фракцію "Слуга народу" та вмовляє народних обранців голосувати за земельну реформу.

Нардеп від ЄС Олексій Гончаренко повідомив, що представники монобільшості зайняли трибуну, щоб не допустити її блокування опозицією. Решта депутатів владної партії перебувають на засіданні із Зеленським.

Юзік охороняє крісло Зеленського ФБ Яна Доброносова

Юзік охороняє крісло Зеленського ФБ Яна Доброносова

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 лютого Рада планує приступити до розгляду законопроєкту про ринок землі в другому читанні.

Напередодні Зеленський заявив, що міністерства й Верховна Рада не виконали дев'ять поставлених перед ними завдань.

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