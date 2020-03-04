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4 березня • оновлено в 17:01
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Южаніна звинуватила Зеленського в некомпетентності призначення міністрів

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Президент України Володимир Зеленський пропонує на пост прем'єр-міністра та інших членів Кабінету міністрів кандидатів, що не підготовлені для роботи в умовах кризи.

Таку заяву зробила народна депутатка фракції "Європейська Солідарність" Ніна Южаніна, передає пресслужбу політсили.

Вона зазначила, що не зрозуміла логіки президента Зеленського в питанні звільнення прем'єра Олексія Гончарука і зміни міністрів в уряді.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

"Це якийсь нестримний характер у президента – сьогодні говорити, що все добре і підтримувати прем'єра, і потім через тиждень говорити про те, що необхідна зміна і так шукати нового прем'єра", – зазначила Южаніна.

Вона додала, що ніякої користі така зміна не дасть.

"І самі не підготувалися, і людина не підготовлена, і команди немає ніякої нової у нового прем'єра. Все це виглядає абсолютно непрофесійно і не потрібно. Найголовніше, що ніякої користі така зміна точно не дасть", – підкреслила нардеп.

За словами Южаніної, незрозуміло, як буде управляти економікою людина без уявлення про масштаби економіки країни.

Ніна Южаніна

Ніна Южаніна

"ЄС"

"Мені здається, це просто підставляються певні особи, які зайдуть в уряд. Вони самі, мені здається, попросяться на вихід. У будь-якому випадку вони до осені не допрацюють", – повідомила вона.

Вона підкреслила, що для виправлення ситуації, що склалася в економіці повинні бути призначені підготовлені люди, які знають, як вивести економіку з кризи.

"Про майбутнього прем'єра говорять якраз що у нього немає такого стрижня. І, на жаль, того що прем'єр повинен вміти говорити "ні" Офісу президента, і іншим компаніям, які його будуть спонукати до якихось дій і до прийняття рішень. Якщо цього стрижня не буде в прем'єра, цей прем'єр також не протримається", – додала Южаніна.

Депутат додала, що прізвища нових міністрів, оприлюднені в ЗМІ, "насторожують, бо це люди з абсолютно різними цінностями, з різним розумінням управління країною".

Як повідомляв OBOZREVATEL, співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко заявила, що в Україні немає незалежного парламенту, немає незалежних правоохоронних органів і немає незалежного уряду.

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Автор
Тимур Григоренко
Особи
Володимир Зеленський Ніна Южаніна
Місце
Україна
Тег
Партія "Європейська солідарність"
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Вова обиделся на одного за то, что обозвали его профаном и назначил другого, кто заразительно смеется над его дурацкими шутками! А страна - да ...по роялю!
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