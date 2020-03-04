Южаніна звинуватила Зеленського в некомпетентності призначення міністрів

Президент України Володимир Зеленський пропонує на пост прем'єр-міністра та інших членів Кабінету міністрів кандидатів, що не підготовлені для роботи в умовах кризи.

Таку заяву зробила народна депутатка фракції "Європейська Солідарність" Ніна Южаніна, передає пресслужбу політсили.

Вона зазначила, що не зрозуміла логіки президента Зеленського в питанні звільнення прем'єра Олексія Гончарука і зміни міністрів в уряді.

Володимир Зеленський

"Це якийсь нестримний характер у президента – сьогодні говорити, що все добре і підтримувати прем'єра, і потім через тиждень говорити про те, що необхідна зміна і так шукати нового прем'єра", – зазначила Южаніна.

Вона додала, що ніякої користі така зміна не дасть.

"І самі не підготувалися, і людина не підготовлена, і команди немає ніякої нової у нового прем'єра. Все це виглядає абсолютно непрофесійно і не потрібно. Найголовніше, що ніякої користі така зміна точно не дасть", – підкреслила нардеп.

За словами Южаніної, незрозуміло, як буде управляти економікою людина без уявлення про масштаби економіки країни.

Ніна Южаніна "ЄС"

"Мені здається, це просто підставляються певні особи, які зайдуть в уряд. Вони самі, мені здається, попросяться на вихід. У будь-якому випадку вони до осені не допрацюють", – повідомила вона.

Вона підкреслила, що для виправлення ситуації, що склалася в економіці повинні бути призначені підготовлені люди, які знають, як вивести економіку з кризи.

"Про майбутнього прем'єра говорять якраз що у нього немає такого стрижня. І, на жаль, того що прем'єр повинен вміти говорити "ні" Офісу президента, і іншим компаніям, які його будуть спонукати до якихось дій і до прийняття рішень. Якщо цього стрижня не буде в прем'єра, цей прем'єр також не протримається", – додала Южаніна.

Депутат додала, що прізвища нових міністрів, оприлюднені в ЗМІ, "насторожують, бо це люди з абсолютно різними цінностями, з різним розумінням управління країною".

Як повідомляв OBOZREVATEL, співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко заявила, що в Україні немає незалежного парламенту, немає незалежних правоохоронних органів і немає незалежного уряду.

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