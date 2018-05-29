Міністр фінансів Данилюк скандалить, щоб не платити податки - Южаніна

Демарш міністра фінансів України Олександра Данилюка на засіданні Кабінету міністрів 23 травня може бути пов'язаний зі справою про несплату топ-чиновником податків.

Про це заявила глава парламентського комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна, повідомляє "Деловая столица" .

"З цього приводу тривають судові засідання, напевно, вже відбулося друге або третє. І, я так розумію, там представлені документи (від британських податківців). Тому варто спостерігати, як буде відбуватися судовий розгляд. Там нічого натягнутого немає", - заявила вона .

На думку Южаніної, поведінка людей, відповідальних за податкову систему країни, фактично руйнує Державну фіскальну службу як інститут.

"Це виглядає настільки безглуздо. Всі в країні розуміють наслідки, якщо розвалиться ДФС - організація, яка керується Мінфіном і забезпечує 90% надходжень до бюджету. Керівник руйнує цю систему", - підкреслила вона.

Також, глава профільного комітету ВР розкритикувала якість законопроектів, які міністерство фінансів подає в парламент, зазначивши, що вонипотребують глибокого доопрацюванню, і в більшості неприйнятні навіть в першому читанні.

"Ми вже маємо міністра, який ні на одне питання не може дати відповідь, тому що він не в темі. Кожен його виступ в сесійній залі - це шедевр. Людина не знає елементарних речей. Переплутав електронну акцизну марку з електронної акцизної накладної. Але це далекі, різні поняття, різна система контролю ", - підкреслила Южаніна.

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Южаніна висловила припущення, що Данилюк планує піти в політику, а питання про призначення чергового, вже шостого, заступника глави Мінфіну могло стати зручним приводом для скандалу.

"Шостий заступник - це дивно. Вибачте, у Державній фіскальній службі один заступник. Тому я вважаю, що є щось глибше, ніж призначення шостого заступника. Ситуація дуже складна. А Данилюк хоче зберегти своє реноме. Щоб одразу піти в політику", - сказала Южаніна.

Нагадаємо, під час засідання Кабінету міністрів України 23 травня між міністром фінансів Олександром Данилюком і прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом сталася перепалка , яка може закінчитися відставкою першого.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилася інформація про те, що Данилюку може загрожувати тюремний термін через незадекларовану квартиру в Лондоні вартістю близько 29 млн гривень.