Відома волонтерка Наталія Юсупова виступила проти політичного переслідування п'ятого президента України Петра Порошенка.

В інтерв'ю OBOZREVATEL вона заявила, що Порошенко за п'ять років правління зумів багато чого досягти, зокрема його заслугою є українізація.

"Якщо це політичне переслідування, то давайте починати з першого президента, розумієте? Чому вони в мармеладі живуть, а ось Петро Олексійович має за все відбуватися? За що?

Українізація настала саме за нього, люди почали українською розмовляти, побільшало і музики, і виставок, і суспільство стало, напевно, на 70% проукраїнським. Раніше теж було багато українців, але якось воно кудись засовувалося. А ось за останні п'ять років ми дізналися, що ми все-таки українці, чим маємо пишатися", – сказала Юсупова.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Порошенко звернувся до Зеленського із закликом не ворогувати.

Також про неприпустимість політичного переслідування Зеленським свого попередника вже висловилися відомі світові діячі. Зокрема, з офіційною заявою з цього приводу виступили організатори відомого форуму з питань безпеки в Галіфаксі.