Президенту Володимиру Зеленському не було б чого сказати в разі проведення нових дебатів зі своїм попередником Петром Порошенком.

Таку думку в інтерв'ю OBOZREVATEL висловила відома волонтерка Наталія Юсупова. За її словами, "те, що говорила нинішня влада, – 99% брехні, якщо не 100%".

"Заяви, мовляв, щоб закінчити війну, треба просто перестати стріляти, або це Порошенко винен у тому, що триває війна, – все це розсипалося, як картковий будиночок. Слова були брехнею. Якщо зараз зібрати стадіон і повторити дебати між Порошенком і Зеленським – президенту сказати буде нічого. Тоді все відбулося на хаосі, на брехні, на тому, що ця людина поза політикою. І ось це "поза політикою" – це мінус, а не плюс", – вважає вона.

За словами Юсупової, в Україні є багато професіоналів, які могли б стати гідною заміною Порошенку, а "те, що відбувається зараз, – це руйнація створеного за останні п'ять років".

Як писав OBOZREVATEL, раніше Порошенко звернувся до Зеленського із закликом не ворогувати.