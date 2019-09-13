Ющенка не пустили на виступ Зеленського: у чому справа

Третього президента України Віктора Ющенка не пустили на виступи нинішнього глави держави Володимира Зеленського на форумі YES (Ялтинська європейська стратегія).

Про це повідомляє "КП в Україні" в своєму Telegram-каналі. Зазначається, що колишній гарант хотів увійти до зали зі стаканчиком кави, проте його попередили, що з напоєм входити не можна.

"Дискримінація!" – вигукнув третій президент. Після цього йому довелося допивати каву перед камерами журналістів.

Віктор Ющенко на форумі YES Скріншот із відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній в'язень Кремля, український режисер Олег Сенцов відкрив конференцію YES замість Володимира Зеленського.

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