Юрист знайшов в проєкті Мінекології російську пропаганду щодо Азовського моря

Юрист-міжнародник Борис Бабін виявив в проєкті Морський природоохоронної стратегії України тези в дусі російської пропаганди.

На своїй сторінці у Facebook колишній представник президента України в Автономній Республіці Крим (2017-2018 роки) розкритикував документ, який був оприлюднений наприкінці листопада на сайті Міністерства захисту навколишнього середовища і природних ресурсів для обговорення.

Експерт зазначив, що в документі йдеться в тому числі і про Азовське море, яке, на думку авторів, є "спільними історичними водами" з Росією і міжнародні конвенції там "не діють", а державний кордон проходить на Азові "по берегу".

"Такі ось російські наративи, що транслюються українськими посадовими особами за рахунок платників податків. Не знаю скільки тисяч рублів гонорару отримали за цей опус його автори", – підкреслив юрист.

Зі свого боку експерти Асоціації реінтеграції Криму пояснили, що, згідно з міжнародним морським правом та договорами між Україною і Росією, немає ніяких "спільних" внутрішніх вод.

Вони зазначили, що лінія державного кордону між Україною і РФ на Азовському морі має визначатися вихідними лініями, які Україна встановила в 1992 році, тому вона не "проходить по берегу" за визначенням.

Також, за словами Бабіна, єдиною сформульованою загрозою від діяльності Росії на морі визначені вихлопні гази автотранспорту на Керченському мосту.

"І це в умовах, коли в ОБСЄ Україна проводить заходи високого рівня, де включає в анонсовану "Кримську платформу" екологічні питання. Браконьєрство з Криму? Видобуток піску і газу на шельфі? Непрацюючі очисні 400-тисячного Севастополя? Кислотні дощі з "Титана" над Каркінітською затокою? Не чули в Мінекології про це. Потреба співпраці з чорноморськими країнами? Міжнародні та європейські механізми моніторингу? А навіщо", – пояснив він.

Юрист зазначив, що експерти Асоціації реінтеграції Криму вже направили офіційне звернення щодо цього проєкту в усі уповноважені органи.

Facebook Бориса Бабіна.

Facebook Бориса Бабіна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Українська незалежна морська профспілка (УНМП) направила звернення в міжнародні організації, в якому заявила про посилення ризиків для екології і населення Азово-Чорноморського басейну після окупації Криму.