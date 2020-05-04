Влада Черкас мала звернутися до суду, якщо вона не згодна з рішеннями Кабінету міністрів щодо карантинних обмежень, введених через коронавірус COVID-19.

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Послаблювати епідемічні обмеження, введені урядом, місцева влада не може, заявив "Гордону" юрист, конституціоналіст і професор кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Українсько-американського університету Конкордія Сергій Панасюк.

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"Дії місцевої влади щодо деталізації постанови уряду можуть бути й абсолютно законними. Але вони не можуть послаблювати кабмінівські обмеження. Наприклад, що стосується роботи ринків. Прямої заборони в постанові Кабміну, на мою думку, немає. Є лише постанова головного санітарного лікаря, де він рекомендує місцевій владі обмежити або заборонити роботу ринків. А в останній постанові від 27 квітня є перелік вимог, яких треба дотримуватися. У всіх інших документах записано: рекомендувати органам місцевої влади заборонити роботу ринків. Тобто це тільки рекомендація", – уточнив юрист.

За словами Панасюка, влада Черкас ухвалила рішення послабити або фактично скасувати розпорядження Кабміну, що стосуються роботи кафе, громадського транспорту або доступу в парки.

"І тут багато хто може наводити аргументи про незаконність чи неконституційність самої постанови Кабміну, про порушення конституційних прав. Я хочу ще раз нагадати: якщо щось незаконно або неконституційно, це має вирішуватися в судах. Інакше ми продовжимо свій шлях від правових держав до бананових республік. Усім потрібно дотримуватися закону і нести відповідальність за свої дії. У наших реаліях ми або називаємо себе демократією і діємо відповідно до закону, права і підкоряємося судовим рішенням, або продовжуємо "пробивати дно", – зауважив юрист.

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