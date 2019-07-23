Перед командой президента Украины Владимира Зеленского стоит эпохальная задача, от которой зависит само существование Украины как независимого государства: убрать с политической арены ту "элиту", которая управляла страной последние 28 лет.

Вторая проблема – это катастрофическая некомпетентность этой "элиты" и ее управленческого аппарата. Вот куда не посмотришь… На пост министра обороны назначается мент со средним ментовским образованием. И это в разгар боевых действий против агрессора. На должность руководителя СБУ – учитель по образованию, который опыта в разведке и контрразведке не имеет, а работа по линии "защиты конституционного строя" – это не плюс, а большой минус. На должность главы МИДа поставлен физик-математик, как будто нет в Украине хороших дипломатов. И все это во время, когда решается вопрос о самом существовании Украины. Я не люблю конспирологических теорий, но объективно все это сильно смахивает на спецоперацию против государства. И вот это все Зеленскому нужно искоренить.

Справится ли он с этой задачей? Все зависит от того, кого он назначает на ключевые должности. Я понимаю желание любого президента иметь на этих должностях близких ему людей, но для этого есть соответствующая международная практика. Есть британская система, где министры приходят и уходят, как политические назначенцы, но в каждом ведомстве есть постоянный секретарь, который и ведет всю текущую работу.

Владимир Зеленский SPUTNIK Беларусь

Сталин был параноидальной личностью, но даже он, когда жареный петух клюнул, поставил во главе армии профессиональных людей вместо клоунов с пышными усами и шашкой на боку.

Вопрос можно решить. Другое дело – хотят ли в команде Зеленского это делать. Давайте будем смотреть, кого он назначит на основные должности. Мне кажется, что в некоторых случаях спасение можно искать так, как наши умные предки сделали: пошли к варягам и пригласили их, скажем так, на административное управление. Посмотрите на Прибалтику. Они меньше находились в составе СССР, чем Украина, и, тем не менее, взяли себе на руководящие должности людей то ли в Штатах, то ли в Канаде.

На некоторые должности, чтобы заставить их работать, как предусмотрено Конституцией, а не для личного обогащения, однозначно нужно пригласить иностранцев.

Новини Зеленского ждут тяжелые времена

Когда-то на должность генерального прокурора претендовал американец, который работал в прокуратуре США. Но компрадорская бюрократия спустила этот конкурс на тормозах. А жаль. Такой человек был бы очень полезен для Украины, хотя бы по двум критериям. Во-первых, он профессионал, а не бывший комсомольский работник, а во-вторых – он не обременен связями в Украине.

Возьмите вы сейчас любого украинца, посадите его на эту должность, и на следующее утро к нему потянутся с интересными предложениями. И на этом все надежды на позитивные перемены в стране очередной раз рухнут.

И вообще, что касается команды Зеленского, есть один разведпризнак, как определить, что он может сделать и какие у него его намерения. Это господин Медведчук.

Напомню вам, кто он. Медведчук – агент КГБ со студенческих времен под оперативным псевдонимом "Соколовский" и человек, который приобрел новые возможности и новое дыхание с тех пор, как стал кумом Путина. На территории Украины он подменяет собой все резидентуры спецслужб РФ – ФСБ, СВР, ГРУ. Они Кремлю не нужны, пока в Украине есть Медведчук.

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