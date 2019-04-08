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/Блоги - Політика

Юрій Щербак
Юрій Щербак
Письменник і дипломатВсі статті автора

Ненависть і любов: чому українців закликають до нової історичної катастрофи

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Майже всі кандидати в президенти, які програли в першому турі, продемонстрували дивовижну одностайність, закликавши своїх виборців не підтримувати діючого Президента в турі другому.

Серед цих колишніх кандидатів є, безперечно, люди притомні, такі, які чудово розуміють – що чекатиме на Україну в разі перемоги пана Зе.

Що ж сталося? Яка епідемія пройшлася по їхніх рядах? Адже багато з них знають ту страшну правду майбутнього, що чекає на улюблену ними Україну?

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Чому вони закликали українців до нової історичної катастрофи, співмірної з поразкою 1917-1921 років, або виборами "проффесора" Януковича в 2010 році.

Причина одна – хоч би якими витіюватими поясненнями вони прикривалися.

Ненависть.

Ненависть до Петра Порошенка, в основі якої – персональні, особисті образи, нездійсненні сподівання, ненависть ірраціональна, засліплююча, самовбивча, руйнівна.

У видатної польської поетеси Віслави Шимборської, лауреатки Нобеля, є вірш "Ненависть":

Ненависть –

Погляньте, як дотепер діє,

Як добре тримається

у нашому столітті ненависть.

Як легко долає високі перепони.

/…/

Релігія – не релігія –

тільки б стати на коліно при злеті

Батьківщина не батьківщина –

Тільки б зірватись на біг.

Ось вони і зірвалися на біг – запрошують, ні, закликають зірватися мільйони своїх симпатиків.

Аби не Порошенко.

Їм, які клянуться, розпинаються в любові до України, байдуже, що починаючи з 2014 року Росія – головний ворог України – крім кривавої війни на Донбасі, веде системну війну особисто проти П.Порошенка, вважаючи його (справедливо) особистим ворогом Путіна, сильним суперником, який багато в чому переграв російського імператора.

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Це давня сталінська практика – призначати головного ворога Мордора – Й.Б.Тито, А.Паукер, Л.Райка, Р.Сланського, І.Надя, А.Дубчека, Л.Валенсу – й методично знищувати його залпами пропагандистської важкої артилерії. А інколи – й справжніми автоматними залпами, коли трапляється така нагода.

Будь-яка справжня чи уявна помилка П.Порошенка, будь-яка невдала дія (а такі звичайно були) збільшувалися до космічних розмірів путінськими тролями й транслювалася їхніми київськими посіпаками, які володіють потужними політично-каналізаційними мережами.

Тим, хто повівся на цю пропагандистську промивку мозків, чомусь не спало на думку, що в кожного потужного політичного діяча – навіть таких символів США, Великобританії та Франції, як Ф.Д.Рузвельт, В.Черчилль, Ш.де-Голль, немало скелетів ховалося в шафах.

Але зроблене ними переважало всі помилки.

Невже їм невтямки, що П.Порошенко за п’ять років перебування при владі, увійшов назавжди в історію України, зробивши на кілька порядків більше, усі його попередники за 23 роки?

Тим, хто сьогодні передчасно захлинається від ейфорії майбутнього розвороту України (ще не факт, що він відбудеться!) важко зрозуміти, що не ненависть, презирство, заздрість і зневага рухають народи і держави до благоденства, а – любов.

Любов до своєї Вітчизни, до її історії, мови, віри.

Любов до гідності та свободи.

Ці вічні почуття диктують необхідність піднятися над дрібними образами і невмотивованою ненавистю – і проголосувати 21 квітня 2019 року за Петра Порошенка.

Тобто за вільну, незалежну й процвітаючу Україну.

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Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Автор
Юрій ЩербакЮрій Щербак
Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
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Alexander Iliashchuk
Alexander Iliashchuk
Чому 85% голосували проти Порошенка? Поясню на пальцях. При тому що саме ці люди у 2014 голосували ЗА. -почну з Росії, в нас дуже полюбляють писати про те як Путін як-би при своєму першому обранні склав так званий суспільний договір - ми(можновладці) - крадем і даєм вам(населенню) можливість більш -менш жити, трошки красти, їздити в Єгипет та Турцію, купляти нерухомість і таке інше. Я ні разу не читав на Обозревателе що би хтось притомний описав тий самий суспільний договір між нашим діючим президентом та народом України. Якщо брати за базу передвиборчі обіцянки - то це тільки набір слів для електорату. Думаю суспільний договір у нас по суті не набагато відрізнявся від російського. Самозвана "еліта" у тому числі постмайданна, отримала змогу безконтрольно красти з бюджету, встановлювати нові тарифи, податки і таке інше. Натомісць людям пообіцяли завершення війни (ми підняли ціни але це через Путіна), патріотизм став індулгенцією проти будь яких гріхів. Людей закликали економити та терпіти тимчасові труднощі АТО-шного періоді - війна не війна але неприємно. Згадайте як всі хто мав змогу допомагали армії, волонтери та добробати... Але потерпіти стосувалося тільки лоха. Хтось ще хоче бути лохом? Судячи з результатів голосування покращення відчули тільки 15% населення, решта була використана та викинута на узбіччя. Скільки бізнесів розорені, скільки сімей розвалено через економічну еміграцію, заробляння коштів за для оплати комуналки от і весь сенс роботи?... І на останок, така зашкварна несамовита ненависть з боку порохоботів думаю викликана саме тою обставиною, що вони відчувають що втратять комфортне середовище та їм доведеться щось міняти у своєму житті. Спитайте мене чи я жалкую що можливі зміни при зміні президента - відповім, ні. Я опинився у 85% тих кому після двох майданів вже практично все одно, я не хочу цього болота ще на 5 років. А вам треба було щось кидати з свого стола і людям(ціни підняли, але ж потім трохи скинули, податки ввели а якісь знизили) але ви не здатні ділитися. Україна тільки для вас. Але чи потрібні ви Україні - покажуть вибори, майданів думаю, більше не буде, тільки вибори!
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Алкаш против наркомана, кто кого...
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canger ralph
canger ralph
Всё так. Однако... "Не мечите бисера пред свиньями, да не попрут его ногами..."
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