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Юрій Кубрицький
Юрій Кубрицький
ЮристВсі статті автора

"Нє стрєлять" тоді, коли внук Кучми буде в окопах, а не в Криму

1.2т

Тут одна рижа мразь пропонує "нє стрєлять" ...

Леонід Кучми

Леонід Кучми

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"Нє стрєлять" тоді, коли внук Кучми буде в окопах, а не в Криму
"Нє стрєлять" тоді, коли внук Кучми буде в окопах, а не в Криму

Так от "дєдушка Льоня" - коли твій онук Сашенька Франчук, якому вже виповнилось 19 рочків, буде не в анексованому Криму шампанським ноги мить, а в окопах десь під Водяним чи на Світлодарській дузі - отоді тільки матимеш право розкидатись своїм маразмом, щодо "нє стрєлять"....

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Автор
Юрій КубрицькийЮрій Кубрицький
Особа
Леонід Кучма
Місце
Україна
Джерело
Джерело:Facebook Юрія Кубрицького
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