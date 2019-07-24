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Юрій Гримчак
Юрій Гримчак
Заступник міністра України з питань тимчасово окупованих територій Всі статті автора

Разумков, залиште російську, займіться справою

16.9т Читати матеріал російською

Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков вважає можливим діалог про більш глибоке використання російської мови на Донбасі.

Треба розуміти, що війна почалася не через мову і не з якихось інших причин всередині України. Війна почалася в зв'язку з російською агресією в Криму, а потім на Донбасі. І не мовне питання є головним на сьогоднішній день.

Мені здається, спроба якимось чином вказати на безглуздість жителів Донецької області принижує їх. У Донецькій області майже всі володіють українською мовою на рівні розуміння і використання. Можливо, нею не володіють якісь дуже давні люди, які ніколи не вивчали української.

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Але нагадаю, що у них було 30 років на те, щоб вивчити українську мову. Ще за Радянського Союзу, в 1989 році, був ухвалений закон "Про мови в Українській радянській соціалістичній республіці", яким давалося 10 років на вивчення української мови.

Сьогодні закон про мову дає ще 3 роки на вивчення.

Питання мови фактично сьогодні є консенсусом в Україні. Більшість громадян вважає, що українська мова повинна бути єдиною державною мовою. Все решта – від лукавого.

Дмитро Разумков

Дмитро Разумков

Карачун

Раніше президент Зеленський говорив про те, що для нього не важливо, якою мовою розмовляє Донбас. Я скажу більше: для більшості населення України це теж не є проблемою. У Києві упороті представники "русского міра" розмовляють російською в усіх програмах, вони користуються своїм правом, і їх всі розуміють.

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Точно так само хотілося б, щоб і українці мали право користуватися українською мовою в усіх сферах свого життя. Тому що іншої території, де є українська мова, в світі не існує. Тільки тут, в межах України, в українців є право і можливість бути українцями.

Я вважаю, що поки що це особиста точка зору пана Разумкова.

Чесно кажучи, я не можу зрозуміти, до чого це загравання. Вибори вже закінчилися. Партія "Слуга народу" отримала більшість в парламенті. Займіться вашими обіцянками: зарплатами вчителям по 4 тисячі доларів, низькими тарифами, боротьбою з корупцією. Хоч чимось. Не треба знову вкидати в суспільну свідомість питання, яке після початку російсько-української війни вже було вирішене. Коли стало ясно, що у нас немає такого питання. Від слова "взагалі".

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Автор
Юрій Гримчак Юрій Гримчак
Теми
Ексклюзив Закон про мови
Особа
Дмитро Разумков
Місце
Україна
Теги
російська мова українська мова
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Масленко Валентин
Масленко Валентин
"Заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий" - шо за мыныстра? каких территорий? каких вопросов?))))) Этот Трымчак хоть год в своей жизни работал?))
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Гарев Игорь
Гарев Игорь
Енто кто говорит. енто тот. кто промышляет на всех каналах своим фейсом и больше ни куя не делает получая зарплату замминистра неизвестно какого министерства.вот пристроился хмырь
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Валерьевич Валерий
Валерьевич Валерий
Вообще-то война началась из за таких поцхолуев грымчаков.
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