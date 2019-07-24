Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков вважає можливим діалог про більш глибоке використання російської мови на Донбасі.

Треба розуміти, що війна почалася не через мову і не з якихось інших причин всередині України. Війна почалася в зв'язку з російською агресією в Криму, а потім на Донбасі. І не мовне питання є головним на сьогоднішній день.

Мені здається, спроба якимось чином вказати на безглуздість жителів Донецької області принижує їх. У Донецькій області майже всі володіють українською мовою на рівні розуміння і використання. Можливо, нею не володіють якісь дуже давні люди, які ніколи не вивчали української.

Але нагадаю, що у них було 30 років на те, щоб вивчити українську мову. Ще за Радянського Союзу, в 1989 році, був ухвалений закон "Про мови в Українській радянській соціалістичній республіці", яким давалося 10 років на вивчення української мови.

Сьогодні закон про мову дає ще 3 роки на вивчення.

Питання мови фактично сьогодні є консенсусом в Україні. Більшість громадян вважає, що українська мова повинна бути єдиною державною мовою. Все решта – від лукавого.

Дмитро Разумков Карачун

Раніше президент Зеленський говорив про те, що для нього не важливо, якою мовою розмовляє Донбас. Я скажу більше: для більшості населення України це теж не є проблемою. У Києві упороті представники "русского міра" розмовляють російською в усіх програмах, вони користуються своїм правом, і їх всі розуміють.

Точно так само хотілося б, щоб і українці мали право користуватися українською мовою в усіх сферах свого життя. Тому що іншої території, де є українська мова, в світі не існує. Тільки тут, в межах України, в українців є право і можливість бути українцями.

Я вважаю, що поки що це особиста точка зору пана Разумкова.

Чесно кажучи, я не можу зрозуміти, до чого це загравання. Вибори вже закінчилися. Партія "Слуга народу" отримала більшість в парламенті. Займіться вашими обіцянками: зарплатами вчителям по 4 тисячі доларів, низькими тарифами, боротьбою з корупцією. Хоч чимось. Не треба знову вкидати в суспільну свідомість питання, яке після початку російсько-української війни вже було вирішене. Коли стало ясно, що у нас немає такого питання. Від слова "взагалі".

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!