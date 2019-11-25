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25 листопада • оновлено в 17:54
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"Нові обличчя часів Януковича": з'ясувалися скандальні факти про знакове призначення Зеленського

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Президент України Володимир Зеленський призначив начальником управління СБУ Львівської області генерал-майора Юрія Гончарова, який вже працював на високих посадах у спецслужбі й у 2014 році виступав проти Євромайдану.

Про скандали, пов'язані з "новим обличчям", розповів у Facebook журналіст Юрій Бутусов. Гончаров отримав нову посаду 21 листопада.

"На пост заступника глави СБУ Львівської області 6 років тому Гончарова призначив президент Віктор Янукович. За Януковича на прикордонну область, де триває контрабанда з Європи, де Львівська тютюнова фабрика жене до Європи в особливо великих розмірах, призначали, як ми розуміємо, далеко не за безкоштовно, це була вельми вигідна комерційна посада, ну і треба було боротися з націоналістами, Садовий там знову-таки. Зважаючи на те, що Гончарова не звільнили, він був лояльний до "регіоналів", – написав він.

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З'ясувалися скандальні факти про нового главу СБУ Львівщини

З'ясувалися скандальні факти про нового главу СБУ Львівщини

varianty.lviv.ua

За даними Бутусова, зняли з поста Гончарова за його роботу на Януковича. У листопаді 2014 року він був призначений на посаду голови Сумського управління СБУ. У листопаді 2017 року – став главою СБУ Чернігівської області, де також був зв'язок із контрабандою.

"Цілком очевидно, що для боротьби з контрабандою президенту Зеленському потрібні "нові обличчя", ніяк не пов'язані з минулими корумпованими кадрами. Принаймні, так оголошувалося", – зазначив журналіст.

"Мабуть, президенту здалося, що саме Юрій Гончаров якраз із цих, із "нових". І його повернули на один із найбільш корумпованих напрямків, де Гончаров вже самовіддано боровся за Януковича. Все знайоме. Кордон і бусики з товаром через неї, Львівська табачка, націоналісти, знову ж таки, треба, щоб за ними всіма приглядали. Професіонали дорого коштують, вони потрібні всім президентам. А обличчя що? Скажемо, що "нове" – буде "новим", – обурився він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гончаров потрапив під підозру журналістів – у 2017 році відразу після призначення на місце начальника управління СБУ в Чернігівській області, купивши Mercedes-benz GLK 2013 року випуску.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Євромайдан
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Служба безпеки України
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Коментарі
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Blashchuk Oleh
Blashchuk Oleh
А хтось все ще вважає блазня Зє порядною людиною...
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Petrov Valery
Petrov Valery
Гляжу я на умное и честное лицо Бутусова - такому человеку сразу хочется верить. Но сейчас он привирает. Про то, что Янукович боролся с евромайданом. Беркут, избиваемый дубинками активистов, так и не получил приказа на разгон. В самый напряжённый момент Янык просто сбежал, отдав власть без сопротивления.
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