Юрій Голік про "Велике будівництво": коли в селі будується дорога, змінюється життя

Ефективно перетворювати існуючу розруху в нову інфраструктуру в максимально стислі терміни – така ідеологія національної програми "Велике будівництво". В основу програми ліг досвід роботи команди Дніпропетровської ОДА 2015-2019 років, якій вдалося відбудувати сотні шкіл, садочків, доріг і водоводів по всій області.

Про те, як це було, розповів ексрадник голови ОДА Юрій Голик, пише РБК-Україна.

За словами Голика, в 2015 році команда ОДА поставила собі чіткі показники ефективності. А для того, щоб зрозуміти потреби громад, вона двічі на тиждень їздила в райони і спілкувалася з місцевими жителями. Як виявилося, у багатьох селах не було елементарного водопостачання, дороги ніколи не ремонтувалися, а школи нагадували бараки.

"21 століття, а за 50 кілометрів від Дніпра немає води і бабуся 80 років змушена в колодязі набирати. Нема каналізації... Ми говоримо: "Окей, покажіть нам дитячий сад або школу, куди ви дітей водите". А школи і садки схожі на барак. Водночас на просте запитання про те, де там туалет, звучить відповідь: а ось там за рогом, метрів 20", – згадує він в інтерв’ю Максиму Бахматову.

Команда ОДА урізала непотрібні витрати і створила бюджет розвитку, з якого максимальну кількість коштів направляли на інфраструктуру. Одним із найуспішніших проєктів, відзначає Голик, був ремонт 500 доріг у малих населених пунктах.

"Зробити дорогу в селі з населенням у 1000 осіб – це непопулярно. Простіше зробити дорогу в умовному Нікополі, в якому живе 150 тисяч осіб. Більше людей побачать роботу. Але ми вважали, що села повинні розвиватися, і якщо ми не хочемо, щоб там на вікнах з'являлися забиті дошки, потрібно повертати життя в села", – розповів ексрадник голови ОДА.

За 4 роки реконструювали близько 40 шкіл і 70 дитячих садків, створивши сучасні освітні простори. У результаті у школах виріс бал оцінок.

"Я бачив очі дітей, які ходять у стару школу і в нову школу. Я бачив, як змінюється життя, коли є дорога в село і немає дороги в село. Це абсолютно різні історії", – зазначає Голик.

Раніше він опублікував статистику використання коштів Дорожнього фонду обласними державними адміністраціями. Серед лідерів опинилися Дніпропетровська, Харківська та Вінницька області, а аутсайдерами стали Чернівецька, Волинська та Тернопільська ОДА.