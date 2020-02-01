"Слуга народу" назвав Крим російським і запропонував продавати йому воду

Народний депутат України від "Слуги народу", голава бюджетного комітету Верховної Ради Юрій Арістов озвучив ідею заробляти, продаючи воду в анексований Крим.

Маючи на увазі півострів, Арістов сказав про продаж "у Росію", проте потім виправив свою помилку. Відповідний коментарі нардеп дав журналістам проєкту "Схеми", передає "Крим.Реалії" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Була ідея – продавати воду. Ізраїльтяни продають воду практично до воюючої країни, вони заробляють. Ось й у нас була ідея, наприклад, продавати воду в Росію", – сказав Арістов.

На уточнююче запитання, куди саме в Росію, Арістов відповів: "Йшлося про Крим". Після ще одного уточнення щодо належності півострова він сказав: "Крим, звичайно, наш".

Юрій Арістов заявив про ідею продавати воду в Крим Колаж

Окупанти відреагували на слова політика. Так, "депутат Держдуми Росії від кримського регіону" Михайло Шеремет заявив, що відновлення подачі дніпровської води Північно-Кримським каналом стане "тестом на політичну зрілість" для України, передає "РИА Новости".

"Офіційних звернень із цього приводу не надходило. Але ми будемо вітати, якщо українська влада нарешті поверне обличчя в сторону економіки, а не вирішення своїх нагальних завдань і цілей", – сказав Шеремет.

"Вони зможуть не тільки заробляти гроші, але і ще відновлять свої землі в Херсонській області, які прийшли в непридатність із перекриттям Північно-Кримського каналу, і сільське господарство", – стверджує представник окупаційної "влади".

Шеремет вважає, що продаж Україною води міг би стати "взаємовигідним співробітництвом". "Якщо це буде підкріплено якимись конструктивними діями і діалогом, а не просто порожніми словами", – сказав "депутат".

Незаконний віце-спікер кримського парламенту Володимир Бобков зі свого боку відповів, що "здоровий глузд у цих висловлюваннях є, але до реалізації справа не дійде", пише "Царьград".

Він назвав Україну ненадійним постачальником. Крім того, поставки води в Крим вимагають серйозних вкладень у відновлення втраченої інфраструктури.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Юрій Арістов визнав, що був пов'язаний діловими відносинами з Ігорем Редькіним, якого затримали у справі про вбивство Аміни Окуєвої.

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