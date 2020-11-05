Юрченко прийшов у Раду збирати "плюшки", – Сазонов

Тетяна Гайжевська Політика 15:34, 5.11.2020 Оновлено: 15:50, 5.11.2020

Підозрюваний у корупції народний депутат Олександр Юрченко має право відвідувати засідання Верховної Ради, оскільки його вина ще не доведена в суді.

Таку думку в коментарі OBOZREVATEL висловив політичний експерт, блогер Кирило Сазонов. "Юрченко прекрасно розуміє, що ще раз депутатом він навряд чи стане, треба встигнути всі свої забаганки, всі свої плюшки отримати вже зараз", – зауважив він.

"До вироку суду він не є злочинцем, він є тільки підозрюваним. Тим більше, доказова база явно слабка. Статус народного депутата в нього ніхто не відбирав, людина ходить на роботу. Крім того, як ми знаємо з передісторії, ця робота дуже непогано оплачується, а гроші на заставу вже витрачені", – наголосив Сазонов.

Він додав, що фракція "Слуга народу", з якої Юрченко був виключений, вже не має впливу на нього.

"Отже, можна говорити виключно в контексті моралі, але я не думаю, що в цьому разі це має сенс", – резюмував блогер.

Як писав OBOZREVATEL:

  • 17 вересня генеральна прокурорка Ірина Венедіктова підписала підозру депутату Юрченку в скоєнні злочинів, зафіксованих НАБУ.

  • Президент Володимир Зеленський заявив, що підозрюваний в отриманні хабара Юрченко сяде у в'язницю.

  • 18 вересня нардеп не з'явився на засідання Вищого антикорупційного суду, пославшись на можливе зараження COVID-19.

  • Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід народному депутату Олександру Юрченку у вигляді арешту до 9 листопада з можливістю внесення застави в розмірі понад 3 млн гривень.

  • У четвер, 5 листопада, народний депутат Олександр Юрченко, який був виключений із фракції "Слуга народу" і раніше перебував під домашнім арештом, повернувся до роботи в Раді. Напередодні з нього зняли електронний браслет.

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