Юрченко прийшов у Раду збирати 'плюшки', – Сазонов

Підозрюваний у корупції народний депутат Олександр Юрченко має право відвідувати засідання Верховної Ради, оскільки його вина ще не доведена в суді.

Таку думку в коментарі OBOZREVATEL висловив політичний експерт, блогер Кирило Сазонов. "Юрченко прекрасно розуміє, що ще раз депутатом він навряд чи стане, треба встигнути всі свої забаганки, всі свої плюшки отримати вже зараз", – зауважив він.

"До вироку суду він не є злочинцем, він є тільки підозрюваним. Тим більше, доказова база явно слабка. Статус народного депутата в нього ніхто не відбирав, людина ходить на роботу. Крім того, як ми знаємо з передісторії, ця робота дуже непогано оплачується, а гроші на заставу вже витрачені", – наголосив Сазонов.

Він додав, що фракція "Слуга народу", з якої Юрченко був виключений, вже не має впливу на нього.

"Отже, можна говорити виключно в контексті моралі, але я не думаю, що в цьому разі це має сенс", – резюмував блогер.

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