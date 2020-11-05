Юрченко без перешкод повернувся в Раду і ледь не побився з Леросом. Фото і відео

Народний депутат Олександр Юрченко, який був виключений з фракції "Слуга народу" і раніше перебував під домашнім арештом, повернувся до роботи в Раді й вступив у перепалку з так само виключеним із СН Гео Леросом.

Зокрема, він прийшов на засідання парламенту 5 листопада. Під будівлею ВРУ між ним і колегою-парламентарем виник словесний конфлікт, який ледве не переріс у бійку, передає ASPI news (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Як відомо, напередодні з підозрюваного в корупції Юрченка зняли електронний браслет. Біля входу в будівлю Ради він роздавав журналістам коментарі про відкрите щодо нього кримінальне провадження.

Юрченко повернувся на роботу в Раду

"Ніякі гроші я не брав. Щоб ви розуміли, я це доведу. Я не Деу Ланос, щоб поширювати... Ну як його там – Деу Ланос, Гео Лерос. А ви знаєте, як його звати насправді?" – говорив Юрченко.

Лерос і Юрченко під ВРУ

За збігом обставин, в цей момент до нього підійшов нардеп Гео Лерос, який "обійняв" його за шию і зі словами "Іди сюди..." спробував потягти до себе.

Конфлікт Лероса і Юрченка під ВРУ

"Ти не чіпай мене, будь ласка, шановний. На відміну від цієї людини, я не порушую законодавство і не розголошую таємницю слідства. Ви бачите, як ця людина поводиться. Мені неприємно, що до мене хтось підходить, чіпає", – відказав Юрченко.

Зауважимо, що перепалку виключених із СН нардепів прокоментувала депутатка з фракції "Європейська солідарність" Вікторія Сюмар.

"В Раді пристрасті не згасають. В кулуарах сумновідомий депутат Юрченко побився з Гео Леросом... Юрченко вважає, що саме Лерос зашкодив його репутації, а не "переговори про хабар у 40 млн"... Історія з Юрченком – це яскравий приклад реальної "антикорупційної політики" чинної влади", – написала вона у Facebook.

Скриншот посту Facebook Вікторії Сюмар

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