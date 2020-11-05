Юрченко без перешкод повернувся в Раду і ледь не побився з Леросом. Фото і відео
Парламентарій, з якого зняли е-браслет, з'явився на засідання Ради 5 листопада
У розмові з журналістами він згадав Лероса, порівнявши його ім'я з назвою авто
Між виключеними з фракції СН нардепами виник словесний конфлікт
Народний депутат Олександр Юрченко, який був виключений з фракції "Слуга народу" і раніше перебував під домашнім арештом, повернувся до роботи в Раді й вступив у перепалку з так само виключеним із СН Гео Леросом.
Зокрема, він прийшов на засідання парламенту 5 листопада. Під будівлею ВРУ між ним і колегою-парламентарем виник словесний конфлікт, який ледве не переріс у бійку, передає ASPI news (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
Як відомо, напередодні з підозрюваного в корупції Юрченка зняли електронний браслет. Біля входу в будівлю Ради він роздавав журналістам коментарі про відкрите щодо нього кримінальне провадження.
"Ніякі гроші я не брав. Щоб ви розуміли, я це доведу. Я не Деу Ланос, щоб поширювати... Ну як його там – Деу Ланос, Гео Лерос. А ви знаєте, як його звати насправді?" – говорив Юрченко.
За збігом обставин, в цей момент до нього підійшов нардеп Гео Лерос, який "обійняв" його за шию і зі словами "Іди сюди..." спробував потягти до себе.
"Ти не чіпай мене, будь ласка, шановний. На відміну від цієї людини, я не порушую законодавство і не розголошую таємницю слідства. Ви бачите, як ця людина поводиться. Мені неприємно, що до мене хтось підходить, чіпає", – відказав Юрченко.
Зауважимо, що перепалку виключених із СН нардепів прокоментувала депутатка з фракції "Європейська солідарність" Вікторія Сюмар.
"В Раді пристрасті не згасають. В кулуарах сумновідомий депутат Юрченко побився з Гео Леросом... Юрченко вважає, що саме Лерос зашкодив його репутації, а не "переговори про хабар у 40 млн"... Історія з Юрченком – це яскравий приклад реальної "антикорупційної політики" чинної влади", – написала вона у Facebook.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
НАБУ затримало на хабарі помічника народного депутата від фракції "Слуга народу" Олександра Юрченка.
Виведений із фракції СН нардеп Гео Лерос заявив, що помічник узяв перші $13 тисяч (уся сума становила $200 тисяч), які передбачалися Юрченку за законопроєкт, пов'язаний із побутовими відходами.
У кримінальному провадженні про хабарі фігурують й інші народні депутати, сказав директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник.
17 вересня генеральна прокурорка Ірина Венедіктова підписала підозру депутатові Юрченку в скоєнні злочинів, зафіксованих НАБУ.
Президент Володимир Зеленський заявив, що підозрюваний в отриманні хабаря Юрченко сяде у в'язницю.
18 вересня нардеп не з'явився на засідання Вищого антикорупційного суду, пославшись на можливе зараження COVID-19.
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід народному депутату Олександру Юрченку у вигляді арешту до 9 листопада з можливістю внесення застави в розмірі понад 3 млн гривень.
Юрченко, який підозрюється в корупції, вніс заставу в розмірі 3 мільйонів гривень і вийшов із СІЗО.
Олександр Юрченко, якого запідозрили в причетності до масштабної корупційної схеми, прийшов до Верховної Ради і заявив, що не має наміру складати мандат.
Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання детектива Національного антикорупційного бюро щодо народного депутата Олександра Юрченка та його неофіційного помічника Івана Фіщенка.
4 листопада з народного депутата Олександра Юрченка, якого САП і НАБУ підозрюють в отриманні хабаря, рішенням Вищого антикорупційного суду зняли електронний браслет.