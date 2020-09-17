Юрченка офіційно вивели зі "Слуги народу"

Народного депутата Олександра Юрченка офіційно вивели з фракції політичної партії "Слуга народу".

Про це повідомив перший заступник голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Відповідне оголошення він зачитав перед закриттям пленарного засідання ВР 17 вересня.

"Відповідно до частини 3 статті 60 регламенту Верховної Ради України та згідно з рішенням депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" від 14 вересня 2020 року, повідомляю про виведення зі складу депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" народного депутата України Юрченка Олександра Миколайовича", – сказав Стефанчук.

Нагадаємо, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія під час спілкування з журналістами 15 вересня заявив, що Юрченко ще не подав заяву про вихід із фракції, але по телефону пообіцяв передати її керівництву фракції.

В Офісі президента Володимира Зеленського підтримали рішення Юрченка про вихід з фракції "Слуга народу" після скандалу з його причетністю до корупційних схем у Верховній Раді. Про це повідомила пресслужба Офісу президента. Там назвали рішення Юрченка "доречним" і висловили надію на його співпрацю з правоохоронними органами.

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