Юнкер дорікнув державам ЄС "жахливим лицемірством" у питанні захисту кордонів

Багато країн ЄС критикували недостатній захист зовнішніх кордонів Євросоюзу. Але, коли дійшло до конкретних справ, вони почали задкувати, скаржиться голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер.Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер закидає державам-членам Євросоюзу "жахливе лицемірство" під час дискусії щодо посилення зовнішніх кордонів ЄС.

"Усі керівники та голови урядів країн ЄС протягом двох років вимагали кращого захисту європейських зовнішніх кордонів. І зараз раптово з багатьох боків лунають застереження. Що це, мовляв, є зазіханням на національний суверенітет, що все відбувається занадто швидко і що цифри стали занадто великими. Але ж це є жахливим лицемірством", - зауважив Юнкер в інтерв'ю німецькому виданню Welt am Sonntag, що вийшло друком у неділю, 30 грудня.

Голова ЄК поскаржився, що низка членів ЄС, які раніше рішуче критикували недостатній захист кордонів ЄС, тепер відмовляються співпрацювати в цьому напрямку. "Європа таким чином не може функціонувати. Ми маємо діяти швидко, щоб бути готовими і щоб зовнішні кордони ЄС дійсно контролювалися", - переконаний Юнкер.

Нагадаємо, що в вересні 2018 року Єврокомісія запропонувала до 2020 року збільшити кількість співробітників Європейської прикордонної служби Frontex до 10 тисяч осіб, що на 8,5 тисячі більше, ніж сьогодні. У липні цього року лідери ЄС під час саміту проголосили питання захисту зовнішніх кордонів як пріоритетне. Утім, плани ЄК щодо значного кадрового розширення Frontex викликало критику з боку низки урядів країн ЄС, і у підсумку Австрія, що головує у ЄС до кінця 2018 року, запропонувала змістити часові рамки для розширення Frontex з 2020 на 2027 рік. А міністр внутрішніх справ ФРН Горст Зеегофер (Horst Seehofer) на початку грудня назвав реальною датою для цього 2025 рік.