ЮНІСЕФ: Майже кожна друга дитина в Афганістані не ходить до школи

Причинами є не лише проблеми з безпекою в країні, а й брак вчителів і шкільної інфраструктури. Найгірша ситуація - у дівчат.Затяжний внутрішній конфлікт і постійна загроза безпеці громадян в Афганістані призвела до збільшення кількості дітей, які не ходять до школи. Про тривожну статистику повідомляє Дитячий фонд ООН, ЮНІСЕФ, який опублікував відповідний звіт у неділю, 3 червня.

За даними дослідження, у центральноазійській країні близько 3,7 мільйона дітей віком від 7 до 17 років не навчаються у школі. Особливі складнощі - у дівчат, вони становлять майже 60 відсотків від цієї кількості. В окремих провінціях, як-от в Кандагарі, Вардаці, Забулі чи Урузгані, цей показник сягає 85 відсоткв. До того ж, зазначається у звіті ЮНІСЕФ, більше 300 тисяч учнів мають значний ризик кинути школу.

Головними причинами в ООН вважають вимушене внутрішнє переселення, дитячі шлюби, брак учительок, погану шкільну інфраструктуру, бідність та небезпеку. Серед позитивних тенденцій - скорочення кількості дітей, які кидають навчання. 85 відсотків школярів, які пішли в початкову школу, залишалися до останнього класу, більше 90 відсотків тих, хто почали навчання в середній школі, також здобули середню освіту. ЮНІСЕФ також привітав рішення президента Ашрафа Гані проголосити 2018-й "роком освіти".

На території країни активні бойовики, зокрема, "Талібан", який контролює сьому частину території, та "Ісламська держава". Останнім часом в Афганістані сталася ціла низка атак екстремістів з численними людськими жертвами. 9 травня через два напади екстремістів на поліцейські пости у Кабулі загинули 22 особи. 13 травня в місті Джалалабаді через атаки зловмисників з вибуховими пристроями загинули щонайменше 15 осіб.