Тимошенко: розслідування Рахункової палати допоможе зупинити крадіжку української ГТС

Рахункова палата ухвалила рішення взяти до розгляду і розпочати перевірку документів про доведення до банкрутства вітчизняної газотранспортної системи.

Про це Юлія Тимошенко повідомила під час Погоджувальної ради лідерів парламентських фракцій та груп, повідомляє прес-служба партії "Батьківщини".

"Рахункова палата стала на захист народу. Адже під шумок виборів Україну намагалися позбавити найціннішої стратегічної власності", – наголосила лідер "Батьківщини".

Вона нагадала, що звернулася до Рахункової палати одразу після того, як стало відомо, що уряд намагається довести ГТС до банкрутства, переписати її майно на так зване ПАТ "Магістральні газопроводи України" і вивести з-під контролю держави.

Юлія Тимошенко Фото сайта партії "Батьківщина"

Захистити національне надбання Юлія Тимошенко закликала і депутатів. Для цього, за її словами, треба ухвалити підготовлений "Батьківщиною" законопроєкт №8107, зареєстрований ще на початку 2018 року, але так і не винесений на голосування.

"Ми можемо цей закон ухвалити вже цього тижня та зупинити крадіжку ГТС, заплановану старою владою. Припиныть, прикриваючись патріотичними гаслами, красти в народу його власність", – наголосила Тимошенко.

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