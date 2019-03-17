Тимошенко на 10-тисячному мітингу в Сєверодонецьку закликала до єдності України

Юлія Тимошенко стала першим і наразі єдиним кандидатом у Президенти, яка провела зустріч із громадою на центральній площі адміністративного центру Луганщини. Поспілкуватися з лідером "Батьківщини" прийшло близько 10 000 мешканців Сєверодонецька.

Усі вони підтримали бажання Юлії Тимошенко бути частиною єдиного народу, який ніхто не розділить, повідомляє сайт "Батьківщини".

"Якщо так станеться і вибори добре закінчаться, я ніколи не допущу, щоб нас, єдиний український народ, ділив хтось на схід і захід, за мовою, релігією, політикою. Щоразу на кожних виборах нас намагалися розвести по різні сторони барикад", – зауважила вона і додала, що після того горя, яке пережили люди, сьогодні всім треба міцно обійнятися.

Юлія Тимошенко

Сєверодонецьк

Сєверодонецьк

Юлія Тимошенко

Юлія Тимошенко

Юлія Тимошенко

Юлія Тимошенко

Кандидат у Президенти наголосила, для України вкрай важливо побудувати переговорний процес і досягнути миру тим шляхом, який більше не знищить жодне життя, не принизить жодну родину і не вижене її з власної оселі.

Саме тому після вибрів, переконана Юлія Тимошенко, треба негайно починати новий сильний переговорний процес, який базується на підписаному у 1994 році Будапештському меморандумі, коли наша країна відмовилася від третього за потужністю ядерного потенціалу світу в обмін на гарантії недоторканності наших кордон. Він підписаний ключовими країнами світу. І перший крок нового президента – зібрати за одним столом лідерів країн-підписантів.

"Останнім часом я маю розмови зі всіма лідерами ключових країн. Я з ним добре знайома і можу з ними говорити без посередників, без спеціальних процедур. Я говорю про те, щоб після виборів ми сіли за стіл переговорів і домовилися про мир. І мир буде. Я знаю настрої кожного президента, який давав нам гарантії, знаю настрої їхніх команд і народів. Мир буде", – запевнила єдиний на сьогодні кандидат, який зустрілася з людьми на Луганщині.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Сергій Тарута підтримав Тимошенко на виборах президента України

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