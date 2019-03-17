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Тимошенко на 10-тисячному мітингу в Сєверодонецьку закликала до єдності України

5.5тЧитати матеріал російською

Юлія Тимошенко стала першим і наразі єдиним кандидатом у Президенти, яка провела зустріч із громадою на центральній площі адміністративного центру Луганщини. Поспілкуватися з лідером "Батьківщини" прийшло близько 10 000 мешканців Сєверодонецька.

Усі вони підтримали бажання Юлії Тимошенко бути частиною єдиного народу, який ніхто не розділить, повідомляє сайт "Батьківщини".

"Якщо так станеться і вибори добре закінчаться, я ніколи не допущу, щоб нас, єдиний український народ, ділив хтось на схід і захід, за мовою, релігією, політикою. Щоразу на кожних виборах нас намагалися розвести по різні сторони барикад", – зауважила вона і додала, що після того горя, яке пережили люди, сьогодні всім треба міцно обійнятися.

Юлія Тимошенко

Юлія Тимошенко

Сєверодонецьк

Сєверодонецьк

Сєверодонецьк

Сєверодонецьк

Юлія Тимошенко

Юлія Тимошенко

Юлія Тимошенко

Юлія Тимошенко

Юлія Тимошенко

Юлія Тимошенко

Юлія Тимошенко

Юлія Тимошенко

Кандидат у Президенти наголосила, для України вкрай важливо побудувати переговорний процес і досягнути миру тим шляхом, який більше не знищить жодне життя, не принизить жодну родину і не вижене її з власної оселі.

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Саме тому після вибрів, переконана Юлія Тимошенко, треба негайно починати новий сильний переговорний процес, який базується на підписаному у 1994 році Будапештському меморандумі, коли наша країна відмовилася від третього за потужністю ядерного потенціалу світу в обмін на гарантії недоторканності наших кордон. Він підписаний ключовими країнами світу. І перший крок нового президента – зібрати за одним столом лідерів країн-підписантів.

"Останнім часом я маю розмови зі всіма лідерами ключових країн. Я з ним добре знайома і можу з ними говорити без посередників, без спеціальних процедур. Я говорю про те, щоб після виборів ми сіли за стіл переговорів і домовилися про мир. І мир буде. Я знаю настрої кожного президента, який давав нам гарантії, знаю настрої їхніх команд і народів. Мир буде", – запевнила єдиний на сьогодні кандидат, який зустрілася з людьми на Луганщині.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Сергій Тарута підтримав Тимошенко на виборах президента України

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Особа
Юлія Тимошенко
Місце
Україна
Тег
ВО Батьківщина

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