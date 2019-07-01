Тимошенко розповіла, як президенту захистити ГТС

У президента Володимира Зеленського сьогодні є можливість зробити дві речі, необхідні для припинення крадіжки стратегічної власності України – ГТС.

Про це Юлія Тимошенко сказала на брифінгу у Верховній Раді, коментуючи рішення Рахункової палати взяти до розгляду і розпочати перевірку документів про доведення до банкрутства вітчизняної газотранспортної системи, повідомляє прес-служба "Батьківщини".

По-перше, зазначила лідер політсили, главі держави треба накласти вето на дві постанови уряду Володимира Гройсмана, на базі яких забирають ГТС у нашої держави.

По-друге, президент може визначити як позачерговий законопроєкт про заборону маніпуляцій з власністю на ГТС, який внесли Тимошенко та її команда.

Юлія Тимошенко Сайт партії "Батьківшина"

"Це не жарти. В України забирають її власність вартістю 300 млрд євро, яка приносить до бюджету щороку майже $3 млрд доходів. І новий президент та новий парламент мають захистити цю стратегічну власність", – підсумувала лідер "Батьківщини".

Нагадаємо, Тимошенко звернулася до Рахункової палати одразу після того, як стало відомо, що уряд намагається довести ГТС до банкрутства, переписати її майно на так зване ПАТ "Магістральні газопроводи України" і вивести з-під контролю держави.

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