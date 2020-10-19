Юлія Тимошенко презентувала невідкладний план дій для Києва
Голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко спільно зі столичною командою презентувала невідкладний план дій після виборів 25-го жовтня.
За словами політикині, Києву потрібна сильна та надійна команда "Батьківщини", яка завжди стояла на захисті інтересів людей, ніколи не сповідувала подвійних стандартів і спроможна змінити Київ, бо кияни заслуговують на краще, йдеться на сайті політсили, (щоб побачити відео, доскрольте новину до кінця).
"Найголовніше – нам треба наповнити бюджет міста Києва та зробити так, щоб більша частина податків, які платять кияни, залишалася в бюджеті міста. Але дуже важливо, щоб ці додаткові фінанси, які ми забезпечимо для столиці, не використовувалися на корупцію, відкати та неефективні дії, пов’язані з чиїмось лобістським бізнесом", – зазначила Тимошенко.
Вона озвучила головні напрями, на які команда "Батьківщини" першочергово спрямовуватиме кошти столичного бюджету:
докорінна реставрація та ремонт усього житлового фонду міста Києва;
розвантаження транспортних магістралей і щорічне відкриття щонайменше однієї станції метро у столиці;
збільшення кількості екологічного транспорту: тролейбусів і трамваїв;
забезпечення безплатними квитками пільгових категорій громадян;
запровадження соціального захисту пенсіонерів і доплата від 500 до 1000 гривень на місяць;
запровадження обов’язкового медичного страхування у вигляді муніципальної медичної страхівки;
підвищення зарплат для столичних медиків на рівні не нижчому, ніж у сусідній Польщі;
створення муніципальної столичної поліції.
Також Тимошенко звернула увагу на екологічні ініціативи "Батьківщини", які потрібно реалізувати у столиці:
повна реконструкція Бортницької станції аерації;
будівництво сучасного сміттєпереробного заводу, який працюватиме за новітніми технологіями та не матиме жодних викидів у повітря;
повна реконструкція системи очищення водопровідної води для міста Києва.
"Наша команда – це професійні люди. Наш кандидат у мери Києва Олексій Кучеренко – людина, яка докорінно знає все господарство Києва, людина, яка, безпрецедентно для політики чесна та порядна. Він не дасть жодної копійки київського бюджету використати не в тому напрямі, який потрібен киянам. Наші кандидати в депутати Київської міської ради знають свою роботу, можуть ухвалити правильні рішення, підготувати правильні документи, а головне – добитися виконання першочергових кроків, необхідних столиці. Я вірю в нашу команду і в те, що їй вдасться зробити життя в столиці комфортним і безпечним для людей", – запевнила Тимошенко.
Як повідомив OBOZREVATEL, Юлія Тимошенко заявила, що ситуація з епідемію в країні критична – люди беззахисні, лікарні вже не здатні приймати пацієнтів. Верховна Рада повинна на позачерговому засіданні 20 жовтня ухвалити постанову "Батьківщини" №4228 про створення Нацштабу роботи з COVID-19.