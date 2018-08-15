Юлія Тимошенко назвала політику Нацбанку злочинною

Вкотре лідер партії "Батьківщина" акцентує свою увагу на падінні національної валюти.

"Покращення" відбувається тільки у звітах Держстату. Влада, яка свідомо працює на статистику, – приречена. Тому що довіру до влади формує рівень життя звичайних людей, а не показники "економічного зростання.

Я гадаю, з економічної точки зору нинішня влада – найбездарніша за всю історію незалежної України", – пише політик на своїй сторінці у Facebook.

За словами Тимошенко, падіння гривні обумовлено певною "допомогою" уряду від Нацбанку. Так, відомо, що в бюджет заклали середньорічний курс гривні до долара на рівні 29,3 грн/долар, а на кінець року – 30,1. Оскільки курс нижчий, то нижчі і доходи, які надходять до бюджету, наприклад, з митниці (адже там валютні доходи перераховуються в гривню). Як наслідок – загальне недовиконання плану надходжень до держбюджету за сім місяців поточного року становить 15,8 мільярдів гривень.

Тим часом Нацбанк достроково перерахував до бюджету всі 100% коштів, які мав перерахувати до кінця року. Звідси – подальше падіння гривні неминуче.

"Взагалі, політика Нацбанку незрозуміла. А, імовірніше, злочинна. Там нічого не помінялося, крім прізвища керівника. Маючи (за законодавством) основну функцію – відповідальність за курс – Нацбанк переймається тільки реалізацією майна від банків, які він же штучно збанкрутував і ліквідував, поховавши гроші і надії мільйонів українців", – додає лідер партії.

Тимошенко зауважила, що з огляду на ці тенденції, питання, чи не варто поміняти гривні на долари, доки не пізно, не є доцільним.

"Відповідаю: доки не пізно, треба поміняти цю владу на нову – цивілізовану, нормальну, демократичну, грамотну. А гривню ми врятуємо, витягнемо!" – впевнена політик.