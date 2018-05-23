Юлія Скрипаль: Одужання після отруєння було надзвичайно болісним

Вперше після отруєння донька екс-розвідника ГРУ Сергія Скрипаля Юлія розповіла ЗМІ про своє лікування та про намір повернутися в перспективі в Росію.Донька екс-розвідника ГРУ Сергія Скрипаля Юлія розповіла, що її одужання після отруєння нервово-паралітичною речовиною в британському Солсбері було надзвичайно складним. "Нам пощастило, що ми обидва пережили цю спробу вбивства. Наше одужання було повільним і надзвичайно болісним", - розповіла вона у середу, 23 травня, агенції Reuters. "Я не хочу описувати подробиці, але лікування у лікарні було інвазивним, болісним і депресивним", - додала вона.

За її словами, вони з батьком були шоковані звісткою про те, що причиною їхньої хвороби було отруєння. "Той факт, що для цього була використана нервово-паралітична речовина, є шокуючим. Моє життя перевернулось догори ногами", - сказала вона.

Жінка також зазначила, що в майбутньому може повернутися до Росії. "У довгостроковій перспективі я сподіваюсь повернутися додому до моєї країни", - сказала вона. Зараз вона перебуває в засекреченому місці в Лондоні під захистом уряду Великобританії.

Вона повідомила, що продовжує відмовлятись від консульської підтримки з боку Росії. "Я вдячна за пропозиції допомоги російського посольства, але на даний момент я не хочу користуватися їхніми послугами", - підкреслила Юлія.

Сергія і Юлію Скрипаль виявили непритомними 4 березня в Солсбері. Слідство та експерти ОЗХЗ повідомили, що батько і дочка були отруєні нервово-паралітичною речовиною типу "Новачок", розробленою в СРСР. Лондон звинуватив Москву в скоєнні хіматакі на британській території та вислав з країни низку російських дипломатів.

Згодом на знак солідарності близько 30 країн слідом за Великобританією вислали російських дипломатів. Серед інших до акції приєдналися США, Німеччина, Україна та організація НАТО. До дзеркальних кроків у відповідь вдалась і Росія, виславши зі своєї території відповідну кількість дипломатів тих країн, які також вдались до цього кроку. Росія категорично відкидає звинувачення в отруєнні.

Юлія Скрипаль 20 днів перебувала в комі. 9 квітня Юлію Скрипаль виписали з лікарні та доставили в безпечне місце.