Єрмак лишився без однієї зі своїх заступниць: стало відомо, хто отримає посаду

Заступниця голови Офісу президента України (ОП) Юлія Ковалів звільнилася з цієї посади за власним бажанням.

Про це в понеділок, 21 грудня, повідомила пресслужба ОП на каналі в Telegram. Відомство наголосило, що президент Володимир Зеленський цінує високий професіоналізм і націленість Ковалів на результат, "тому вона залишається в команді глави держави до нових професійних звершень".

За даними OBOZREVATEL, місце, що звільнилося в ОП, посяде економістка Юлія Свириденко. 21 грудня її звільнили з посади першої заступниці міністра розвитку економіки, торгівлі й сільського господарства України за власним бажанням.

Свириденко родом із Чернігова. Вона працювала в Чернігівській ОДА, зокрема, начальницею Департаменту економічного розвитку, радницею голови та в.о. голови облдержадміністрації. Вона – директорка ТОВ "Сідко Україна", що спеціалізується на виробництві кормів для диких птахів.

Юлія Свириденко Інтерфакс-Україна

Сама колишня заступниця Андрія Єрмака повідомила, що півтора року роботи в ОП стали для неї і великим викликом, і "великим задоволенням допомагати в підготовці та реалізації структурних змін в економічному секторі".

Вона додала, що супроводжувала підготовку ініціатив щодо поліпшення інвестиційного клімату, законів про концесію, приватизацію, ринок землі, банківську систему, підтримку бізнесу на час карантину, стимулювання інвестицій та іншого.

"Цими законами було створено потенціал для подальшого економічного розвитку України", – упевнена Ковалів.

Повідомлення ОП:

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Голова комітету ВР із питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат від "Слуги народу" Данило Гетманцев назвав Ковалів "однозначно сильною ланкою". Відповідний пост політик оприлюднив на своєму Telegram-каналі.

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Додамо:

Як повідомляв OBOZREVATEL, у кінці жовтня 2020-го в Офісі президента стався спалах коронавірусу. Серед тих, хто захворів, були заступники глави відомства Юлія Ковалів та Андрій Смирнов. Тоді Ковалів підтвердила, що на COVID-19 захворіла вся її сім'я.