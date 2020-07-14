Очень коротко, буквально два слова по законопроекту Бужанского. А то устал одинаковые комменты писать в качестве ответа. Есть такой нардеп-мажоритарщик Бужанский. Вы все его знаете. Так вот он считает, что Украина страшно ущемляет русскоязычных. Заставляет детей учиться в школе и ВУЗах на непонятном государственном языке. И предлагает альтернативу - образование на русском. То ли детишек хочет подготовить для интеграции в рюсський мир, то ли всех нас в перспективе видит колонией РФ - я с его тараканами в голове не знаком. Скорее всего этот мертворожденный законопроект нужен ему исключительно для самопиара среди ваты. И чем дольше его не будут вносить в зал - тем больше шансов рассказывать о своей борьбе. Теперь по сути:

Свой выстраданный в слезах русскоязычных детей законопроект Бужанский вніс ще у жовтні. Відразу після перегонів. С точки зрения Закона и Регламента - нет вопросов. Депутат имеет право законодательной инициативы. Даже если он Бужанский. Комитет Верховной Рады, который возглавляет Никита Потураев (Слуга Народа) дал негативное заключение. Что неудивительно для любого, кто знает позицию Потураева по этому вопросу и вообще отношениям с агрессором. Тем не менее, Рада обязана законопроект рассмотреть. Можно бесконечно переносить, конечно, не включать в порядок денний, але нащо? Мы что боимся? Чего, что в зале будет большинство "За". Не смешите мои тапочки. Все правильно внесли - и в подходящий торжественный день. Депутаты рассмотрят и показательно отправят в утиль этот чахлый росток русського мира. Другим в назидание. Уверен - "За" проголосует ОПЗЖ, сам Бужанский и еще несколько предателей. Заодно, кстати, перепись последних проведем - тоже дело нужное.

Теперь главный вопрос - что в Верховной Раде Украины делают такие депутаты, как Бужанский? Напомню, он мажоритарщик. Так что вопрос этот в Днепр к его избирателям. Да, к тем, кто его выбирал. Зачем им этот депутат нужен был в Верховной Раде Украины? У меня подсказок нет...

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.