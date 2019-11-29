"Явка з повинною!" Адвокат Порошенка жорстко відреагував на інтерв'ю Труби

Директор ДБР Роман Труба фактично визнав себе винним у систематичних порушеннях закону.

Про це заявив адвокат п’ятого президента України Петра Порошенка Ігор Головань у своєму блозі на УП, коментуючи інтерв’ю Труби для LB.ua. За словами Голованя, журналісти "розкрутили" Трубу на "цілий букет статей КК".

"Тут тобі і 343 (Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу, судового експерта, працівника державної виконавчої служби, приватного виконавця), і 364 (Зловживання владою або службовим становищем), і 367 (Службова недбалість), і 369-2 (Зловживання впливом)", - написав адвокат.

Роман Труба, Ігор Головань

Головань зауважив, що Генеральному прокурору слід терміново звернути увагу на те, що директор ДБР чудово розуміє свій статус. Він навів цитату Труби, де він говорить про те, що "директор ДБР не є керівником органу досудового розслідування і не в праві давати будь-які вказівки слідчому.

Однак, як зазначає Головань, і в цьому інтерв'ю, і у багатьох інших, Роман Труба не криючись зізнається у численних фактах впливу на слідчих.

"У кабінеті директора відбуваються наради в тому числі з керівниками слідчих управлінь, із слідчими, які проводять досудове розслідування і доповідають щодо стану розслідування кримінальних проваджень, озвучуючи іноді й інформацію, яка є таємницею досудового розслідування

Більше того, прямі вказівки Труби виконувачу обов'язків керівника Першого управління організації досудових розслідувань ще влітку розійшлися інтернетом.

Труба сам визнав відсутність ілюзій стосовно свого статусу, а тому можна вважати доведеним, що на слідчих він впливає умисно", - написав Головань.

Крім того, за словами Голованя, ДБР демонструє свою абсолютну залежність від президентського офісу, що підтверджує сам Труба.

"Яскравою є реакція Труби на питання про можливу обіцянку депутата від "Слуги народу" вирішити якісь питання через нібито заступника Генпрокурора Вітора Трепака.

Не було відповідного звернення, а тому провадження немає. Але ж відповідно до закону виявлення злочинів – одне з завдань ДБР. Усі отримані із заяв і повідомлень, а також виявлені з інших джерел відомості про обставини, що можуть свідчити про вчинення злочину, вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Однак під керівництвом Труби ДБР настільки "незалежне і неупереджене", що без проблем реєструє тільки заяви багаторічних друзів посадовців президентського офісу", - написав адвокат.

Також він зазначив, що "поплив" Труба і на питанні про його махінації з адресою ДБР.

"Загальновідомо, що лігвище Труби і його поплічників – будівля номер 15 по вулиці Петлюри. Однак будівля ця знаходиться у Шевченківському районі Києва. І слідчі ДБР мали б зі своїми клопотаннями звертатися до Шевченківського суду. От тільки з матеріалами, що грунтуються на портновській брехні і наклепах, у Шевченківському суді можна нарватися на відмову.

Інша справа – славнозвісний Печерський суд. А тому Труба шахрайськи робить вигляд, що сидить не на Петлюри, а на Грушевського. Однак на Грушевського ДБР не знайти, на адресні махінації Труби вже почали звертати увагу", - сказано у блозі.

Він додав, що саме тому Труба нещодавно, а саме 11 листопада 2019 року своїм наказом "перемістив" слідчих центрального апарату ДБР на бульвар Лесі Українки, 26.

"Само-собою, слідчі нікуди не переїхали, а просто Труба такими примітивними способами намагається утриматися під захистом "печерного" правосуддя", - зазначив Головань.

"Труба "морозиться" і стосовно витоків з ДБР закритої інформації. Навіть намагається "перевести стрілки" на прокурорів. Але сам він з цього питання навіть свій улюблений поліграф не пройшов.

Що вже й казати про славнозвісну "прослушку". Сам факт прослуховування, який ніхто навіть не наважується заперечити, красновомно підтверджує вже сказане вище. ДБР, як правоохоронного органу, не існує. А той факт, що опубліковані записи цілком достовірні, підтверджують і ухильні відповіді Труби на прямі питання, і вся попередня його поведінка", - написав він.

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