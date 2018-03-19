Явка понад усе: макарони на виборах Путіна

У Кремлі, вочевидь, для більшої легітимності переобрання Володимира Путіна прагнули високої явки. Росіян приваблювали до виборчих урн дешевими продуктами. Міодраг Шорич побував на виборчих дільницях у Казані.Це трохи нагадує давніші часи. За кілька метрів від виборчих кабінок стоїть картопля у мішках, макарони, рис, пральний порошок або коробки з апельсинами - усе за неймовірно привабливими цінами. Як у 70-их або 80-их роках! Тоді так само результати політичних голосувань були заздалегідь відомі. Однак при цьому панував святковий настрій, зокрема і завдяки можливостям вигідно скупитися. Так само і зараз. На більшості дільниць у центрі Казані, де побував репортер DW, громадян заманювали голосувати вигідними пропозиціями.

"Хороша причина сюди прийти", - говорить один з нечисленних представників молоді, які в передобідній час опинилися на виборчій дільниці №45 - і наповнює принесені з собою пакети. Більшість тих, хто прийшов, - це старші люди, пенсіонери. Дві жінки похилого віку тримаються за руки і поволі просуваються вперед. У кімнаті перед виборчими урнами штовханина і давка - як на щорічному розпродажу. Молода жінка скаржиться, що у спостерігачів мало місця, особливо коли автобуси підвозять одночасно по кілька десятків виборців. Спостерігачі підозрюють, що привезені виборці можуть голосувати по кілька разів. Однак закону, за яким заборонено керівникам привозити своїх співробітників колективно голосувати на виборах, немає.

"На цій дільниці не можна знімати", - заявляє доброзичливо голова ДВК Ірина Фукіна. Акредитація міністерства закордонних справ Росії не є достатньою, каже вона і знизує плечима. Очевидно, що це не її рішення, а "вищих органів".

Не біда. За десять хвилин на машині розташовано виборчу дільницю №44. Тут все відбувається трохи впорядкованіше. Довгі ряди столів, де люди мають реєструватися. Голова ДВК Володимир Васильович Астаф'єв дозволив нам фільмувати - після перевірки дійсної акредитації. Доброзичливий, готовий допомогти чоловік, який проходив службу у колишній НДР, про яку охоче згадує. "У цьому районі живуть здебільшого інтелектуали", - говорить інший чоловік не без гордості.

Пан Астаф'єв показує стіл, який він зарезервував для спостерігачів - як російських, так і закордонних. В обідній час тут сидить лише Ілля Попов перед своїм розкритим ноутбуком, молодий чоловік від ліберальної партії Явлінського. "Спостерігачі, які приїхали з Казахстану, пішли на довгий обід", - посміхається він. Ніхто в кімнаті не розраховує, що гості з Центральної Азії повернуться.

Зовсім інакша картина на виборчій дільниці №46. Голова ДВК Марк Ціннуров не приймає акредитації МЗС після розмови з міською виборчою комісією. Щоб показати свою добру волю, він дозволяє знімати з віддалі.

Подаємося до місцевого офісу критика влади Олексія Навального. Тут працюють близько десятка постійних волонтерів. Вони підтримують зв'язок зі спостерігачами у Казані та околицях. Керівниця - Ельвіра Дмітрієва - раніше, рік тому була експерткою з маркетингу у місцевому університеті. Вона боїться масових фальсифікацій на виборах на селі. "Там майже немає незалежних спостерігачів", - говорить вона. Там у держави розв'язані руки. Не так давно у деяких селах буцімто віддали свої голоси 100 відсотків жителів, пояснює вона, "і при цьому 100 відсотків проголосували за партію Путіна!". Такого не було навіть за радянських часів, говорить Ельвіра з посмішкою на обличчі.