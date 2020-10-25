Українці проігнорували вибори: явка стала найнижчою за історію незалежності

Явка на місцевих виборах у 2020 році стала найнижчою за всю історію незалежності України.

На це вказав Telegram-канал Klymenko Time у неділю, 25 жовтня. Зазначимо, за даними від 98,65% територіальних виборчих комісій у середньому явка склала 36,98% по Україні.

Порівняльні дані щодо відсотку українців, які проголосували на місцевих виборах у попередні роки:

місцеві вибори-1994 – 75,5%;

місцеві вибори-1998 – майже 71%;

місцеві вибори-2002 – 69%;

місцеві вибори-2006 – 67%;

місцеві вибори-2010 – майже 50%;

місцеві виборах-2015 – 46,6%.

Скриншот

Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у неділю, 25 жовтня, о 08:00 в Україні стартували вибори мерів міст, голів селищних і сільських рад, а також депутатів до місцевих органів влади всіх рівнів. Уперше в історії незалежності вибори організовано на новій територіальній основі: громадяни голосують за представників новостворених громад.