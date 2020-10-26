Українці проігнорували вибори: явка стала найнижчою за історію незалежності
Українці показали рекордно низький рівень зацікавленості місцевими виборами
У поточному році явка, як повідомили в ЦВК, склала майже 37%
У 2015-му цей показник дорівнював 46,6%
Явка на місцевих виборах у 2020 році стала найнижчою за всю історію незалежності України.
На це вказав Telegram-канал Klymenko Time у неділю, 25 жовтня. Зазначимо, за даними від 98,65% територіальних виборчих комісій у середньому явка склала 36,98% по Україні.
Порівняльні дані щодо відсотку українців, які проголосували на місцевих виборах у попередні роки:
місцеві вибори-1994 – 75,5%;
місцеві вибори-1998 – майже 71%;
місцеві вибори-2002 – 69%;
місцеві вибори-2006 – 67%;
місцеві вибори-2010 – майже 50%;
місцеві виборах-2015 – 46,6%.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у неділю, 25 жовтня, о 08:00 в Україні стартували вибори мерів міст, голів селищних і сільських рад, а також депутатів до місцевих органів влади всіх рівнів. Уперше в історії незалежності вибори організовано на новій територіальній основі: громадяни голосують за представників новостворених громад.
Місцеві вибори почалися з масових порушень. Зокрема, вчасно не відкрилися дільниці, на місцях для голосування відбувалися зіткнення, відбувалися спроби масового підкупу виборців і виносилися бюлетені з ДВК.
Крім того, за даними Комітету виборців України, громадяни приходили на дільниці в масках з агітаційною символікою й фотографували процес голосування.
Тим часом деякі політичні сили організували рекламну розсилку в день голосування, а члени виборчих комісій не допускали на дільниці спостерігачів.