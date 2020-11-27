Яценюк запропонував ЄС і США ввести санкції проти "агентури і консервів" Росії в Раді

Колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк запропонував США і ЄС ввести персональні санкції проти народних депутатів партії ОПЗЖ.

Свою думку політик висловив в прямому ефірі політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера". Програма транслювалася на YouTube-каналі Shuster online 27 листопада (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Коментуючи мітинг представників партії ОПЗЖ "проти зовнішнього управління" під посольством США в Києві, Яценюк зазначив, що мета цієї акції – виконання російського завдання зі створення антизахідних настроїв в Україні.

"Вони хочуть підірвати довіру українців до Заходу. До того Заходу, який простягнув руку Україні, з яким ми підписали угоду, за який ми боролися на Майдані", – сказав експрем'єр

Він також нагадав, що США надали Україні зброю для захисту від агресії РФ, ввели санкції проти Росії, надали фінансову допомогу.

"Я вам скажу, якою має бути відповідь. На місці США і ЄС я б взяв весь список депутатів ОПЗЖ і ввів би персональні санкції по кожному з них", – сказав Яценюк.

Він також зазначив, що представники ОПЗЖ їздять в Європу, мають рахунки в європейських і американських банках.

"І вони розповідають про зовнішнє управління. Там вони мають гроші. Тому перше – це введення санкцій проти цієї російської агентури", – підкреслив політик.

Він додав, що СБУ також повинна відреагувати і "розкрити російські консерви".

Як повідомляв OBOZREVATEL, біля посольства США в Києві 24 листопада відбувся мітинг проти "втручання" Америки у внутрішні справи України. Організатором акції виступила партія ОПЗЖ.